مطهری منظومه فکری منسجم داشت/ درک نادرست از اسلام دلیل گرفتاری افراد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه شنبه درهمایش نکوداشت ولادت شهید علامه مطهری که در محل تالار علامه دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: جامعه ما نیازمند اندیشه های شهید مطهری است زیرا گذشت زمان برای بسیاری فراموشی می آورد.

وی افزود: باید هر 10 سال یک بار برای نسلی که وارد می شود برنامه ریزی جامع داشته باشیم تا اندیشه های بزرگانی چون شهید مطهری به آنها منتقل شود.

حداد عادل تاکید کرد: نیاز جامعه ما به شهید مطهری به این علت است که محتاج آشنایی با مبانی اسلام هستیم و هم اکنون بسیاری از گرفتاری های عرصه سیاسی، اجتماعی و اداره کشور ناشی از ضعف در شناخت مبانی اسلام است.

وی با بیان اینکه برخی اشخاص از طریق قابلیت های شخصی و فعالیت های خود صاحب قدرت می شوند، گفت: این افراد اما درک جامعی از اسلام ندارند که این نقد در عرصه سیاست و مدیریت خود را نشان می دهد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: امروز هم اگر می بینید بعضی مواضعی می گیرند و برای خود و انقلاب گرفتاری درست می کنند ناشی از ضعف اندیشه و درک نادرست از مبانی اسلام است.

حدادعادل تاکید کرد: در 30 سال پس از انقلاب برخی از نظر تفکر اقتصاد سوسیالیستی داشتند و طرفدار اقتصاد متمرکز دولتی و ضد اقتصاد سرمایه داری بودند که از طریق شعارهای ضد آمریکایی نیز برای خود وجهه کسب کرده بودند اما همین افراد با وجود گذشت چندین سال سخنان خود را فراموش کرده و در نطقه مقابل آن ایستادند.

نماینده تهران در مجلس خاطر نشان کرد: هم اکنون آنها یادشان رفته که چگونه هر چه روشنفکر بود می رفتند و بیرون می ریختند و با تفکرات روشنفکری ستیز می کردند.

وی اینگونه رفتارها را ناشی از نشناختن مبانی اسلام بر شمرد و گفت: این افراد امروز خلاف مواضع گذشته خود سخن گفته و خود را به گونه ای دیگر نشان می دهند.

حداد عادل در ادامه از خصوصیات اندیشه شهید مطهری به عقلانیت، اعتدال و شجاعت اشاره کرد و گفت: شهید مطهری در تفکر صاحب سیستم بوده و منظومه فکری منسجم و مستقلی داشت.

رئیس مجلس هفتم در پایان یادآور شد: شهید مطهری از ابتدای نهضت اسلامی در ایران با امام (ره) بود و در مقابل هیچ کس به اندازه ایشان خضوع نداشت.