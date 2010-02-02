مسئول جدید اداره تربیت بدنی آسارا کرج معرفی شد

معاون مدیرکل و سرپرست تربیت بدنی کرج ‌در گفتگو با مهر اظهار داشت: رضایی به دلیل داشتن سوابق و تجربیات خوبی که در ورزش و تربیت بدنی داشتند برای این مسئولیت انتخاب شد.

علی فیروزگاه افزود:‌ انتظار می رود وی با استفاده از تجربیات و توانمندیهای خود بتواند ورزش را در این بخش بیش از پیش توسعه و رونق دهد.

وی گفت: رضایی از نیروهای متعهد و آشنا به منطقه است که امیدواریم با استفاده از تجربه پیشکسوتان و امکانات منطقه بتواند در جهت اعتلای ورزش این بخش موفق باشد.

فیروزگاه افزود:‌ مسئول قبلی تربیت بدنی بخش آسارا "‌رستم کلهر"‌ نیز تلاش فراوانی برای سامان بخشی به ورزش این بخش کردند.

حمید‌رضا رضایی اکنون با حفظ سمت مشاور معاون مدیرکل و رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان کرج به عنوان مسئول اداره تربیت بدنی بخش آسارا معرفی شده است.

وی دارای سوابق و مسئولیت در کمیته های مختلف ستادهای تجلیل از مدال آوران، المپیاد ورزشی ایرانیان و المپیاد ورزشی شهرهای اقماری و مدیریت مجموعه های ورزشی و ... است.

مسئول قبلی تربیت بدنی بخش آسارا "رستم کلهر" بود که وی به عنوان رئیس هیئت اسکی کرج معرفی شده است.