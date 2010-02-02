به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله فلاحت پیشه گفت: لایحه بودجه سال 89 به صورت انبساطی بسته شده است و آمار و ارقام ارائه شده حکایت از این موضوع دارد.

وی گفت: دولت سهم نفت را در بودجه 89 به مقدار 15 هزار میلیارد تومان افزایش داده است، یعنی سهم نفت در بودجه سال آینده را از 40 هزار میلیارد تومان به 57 هزار میلیارد تومان افزایش داده است که این مسئله باتوجه به نوسانات قیمت نفت در دنیا ما را با ریسک بیشتری مواجه می کند چون ما نفت را در بودجه سال گذشته زیر 40 دلار بستیم؛ اما دولت برای سال آینده نفت را 65 دلار درنظر گرفته است. در صورتی که همین الان قیمت نفت پایه ما در دنیا به سختی بین 65 تا 70 دلار در نوسان است.

فلاحت پیشه خاطر نشان کرد: این بحث دو معنی دارد، یکی اینکه در خوشبینانه ترین حالت ما باید تهی بودن صندوق ذخیره ارزی را پیش بینی کنیم، صندوقی که 50 درصد از سرمایه گذاری های کشور به آن مربوط است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: بحث دیگر این است که اگر قیمت نفت دچار نوسان شود، با مشکلاتی در زمینه تامین درآمدهای نفتی برای بودجه مواجه می شویم.

وی افزایش کلی اعتبارات عمرانی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: دولت قصد دارد کاهش سهم بودجه عمرانی در سال جاری و کاهش تخصیص ها را با افزایش کلی بودجه عمرانی جبران کند، منتهی اگر در مجلس احساس شود که باید بخشی از انبساط بودجه کاهش یابد، ما افت شدید بودجه ردیف های عمرانی را شاهد خواهیم بود.

فلاحت پیشه ادامه داد: رئیس جمهور گفت ما در بودجه عمرانی افزایش 30 درصدی و در بودجه جاری افزایش 6/6 درصدی خواهیم داشت، اما باید به این نکته توجه داشت که حدود 80 درصد بودجه کشور، بودجه جاری است؛ بنابراین همین افزایش 6/6 درصدی بودجه جاری هم رقم زیادی می شود.

نماینده اسلام آباد غرب تصریح کرد: در بحث هدفمند کردن یارانه ها نیز دولت 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که حدود 20 هزار میلیارد تومان آن باید به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود و ممطمئنا مجلس نمی تواند این رقم را کاهش دهد، چون کاهش آن باعث می شود دولت نتواند به تعهداتی که به مردم داده است عمل کند.

وی تاکید کرد: بررسی لایحه بودجه امسال حساسیت های زیادی دارد به ویژه اینکه ما در حال حاضر قانون برنامه هم نداریم و این حساسیت ها باعث می شود که کار مجلس یک مقدار سنگین شود لذا اگر دولت بتواند تعامل خوبی با مجلس داشته باشد می توانیم بودجه خوبی تصویب کنیم.

فلاحت پیشه ابراز امیدواری کرد که در یک فضای کارشناسی قانون بودجه سال 89 بررسی و تصویب شود.



