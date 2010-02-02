موضوعی که 20 سال جاسبی را آزرد/ متراژ دقیق ساختمانهای دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی دوشنبه شب در مراسم افتتاح مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ضمن گرامیداشت دهه فجر گفت: ویژگی منحصر به فرد انقلاب شکوهمند اسلامی الهی بودن، مشارکت و حضور توده مردم در شکل گیری آن است به طوری که در طول سالیان گذشته مثل انقلاب اسلامی را نمی توانیم پیدا کنیم.

وی افزود: انقلاب اسلامی با الهام از تعالیم بزرگ قرآن و اسلام و با پشتوانه ایمان و اعتقادات مردم پا به عرصه گذاشت و از همان روز اول با اتکا به آرا و نظرات مردم پیش رفت و رشد کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی از برکات این انقلاب است که با کمک یک میلیون تومانی حضرت امام (ره) کار خود را آغاز کرد و هم اکنون با 3 میلیون فارغ التحصیل، یک میلیون و 500 هزار دانشجو، 30 هزار عضو هیئت علمی، 50 مرکز پژوهشی و تحقیقاتی، 600 مدرسه و نزدیک به 400 واحد دانشگاهی فعال به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان فعالیت می کند.

وی افزود: این مجموعه‌ عظیم امروز به بزرگترین دانشگاه حضوری جهان تبدیل شده که در صدد آن هستیم به معتبرترین دانشگاه حضوری جهان نیز تبدیل شود.

جاسبی گفت: جایگاه رفیع و بالای دانشگاه آزاد اسلامی ماحصل زحمات و تلاشهای مسئولین آن است که امروز شاهد 16 میلیون متر مربع فضا در سطح کشور هستیم که همه مردم ایران از خدمات آن بهره مند می شوند.

وی در خصوص وقف دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی بخشی از تاریخ انقلاب است که وقف آن سبب حفظ و ماندگاری آن در راستای خدمت به مردم می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در زمینه گسترش واحدهای تهران حرکت‌های خوبی آغاز شده که یکی از آن این مجتمع است و امید است رئیس واحد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که رشته تربیت بدنی در این مجتمع دایر شود.

وی افزود: مجموعه ساختمانهای دانشگاه آزاد از مرز 16 میلیون مترمربع عبور کرده و در تمام شهرها از نظر امکانات عمرانی دانشگاه های دولتی را پشت سر گذاشته است.

جاسبی گفت: یکی از دغدغه های همیشگی من فضای آموزشی در شهر تهران بوده که به دلایل متعدد طی 20 سال گذشته ما را آزار داده است.

وی افزود: در واحد علوم تحقیقات، بزرگترین مجتمع دانشگاهی خاورمیانه را پی ریزی کرده و در حال ساخت آن هستیم و در واحد تهران مرکز نیز ناگزیر به طراحی این واحد در چند سایت مختلف شدیم.

رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: واحد تهران شمال در مجموعه ای 20 هکتاری طراحی شده است که سال آینده اولین پروژه های آن افتتاح خواهد شد.