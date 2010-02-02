عدالت اقتصادی باید محقق شود/ موفقیت در سیاست خارجی و پیشرفت علمی

محمد مهدی عبدخدایی، عضوشورای مرکزی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان اینکه چه میزان از اهداف انقلاب اسلامی تاکنون محقق شده است، افزود: در حوزه اقتصادی آنگونه که باید پیشرفت نداشتیم، دروازه های کشور برای بازار مکاره کالاهای خارجی باز است و اغلب تولید کنندگان داخلی که به نوعی کارآفرین نیز هستند ورشکست شده اند.

عبد خدایی اضافه کرد: شاید در زمان حاضر به نسبت دوران شاه، طبقات پایین جامعه هم به نوعی توانسته اند از امکانات که در گذشته فقط در اختیار افراد مرفه بود استفاده کنند، اما هنوز فاصله طبقاتی در کشور زیاد است.

وی با تاکید بر اینکه قرار بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی فاصله طبقاتی کم شود، تاکید نمود نه تنها آن فاصله کم آرمانگرایانه به وجود نیامد، بلکه این فاصله در گذر زمان در برخی زمینه ها بویژه در حوزه ثروت و موقعیت بیشتر نظر می رسد.

عضو شورای مرکزی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی درادامه با بیان اینکه برخی پیچ و خم های قانون را فرا گرفته اند و هر روز سفر خارجی می روند، در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: امروز ناوگان هوایی و قطار کشور به نسبت گذشته پیشرفت های خوبی داشته است و وضعیت طبقات متوسط از نظر تغذیه و حتی مصرف انرژی بهتر شده است اما تغییراتی که در زمان پیروزی انقلاب در زمینه اقتصادی متصور بود، محقق نشده است.

عضو شورای مرکزی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: تحقق و رسیدن به آرمان های انقلاب اسلامی و هدف هایی که قرآن و حکومت علی (ع) به ما آموخته، شاید در زمان حکومت امام زمان (عج) محقق شود و ما امروز تنها در حرکت به سمت حکومت اسلامی هستیم.

عبدخدایی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در زمینه استکبارستیزی و مبارزه با استکبار همواره موفق عمل کرده است، اظهار داشت: در زمینه سیاست خارجی و پیشرفت های علمی عملکرد خوبی در 31 ساله گذشته داشته ایم.

وی ابراز امیدواری کرد مسائل و مشکلات اقتصادی نیز با همکاری مردم و مسئولان در کشور حل شود.