مجلس با مسکوت ماندن طرح تقویت مرزبانی مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز سه شنبه زمانی که مجلس وارد بررسی جزییات طرح تقویت مرزبانی شد، تعدادی از نمایندگان تقاضای مسکوت گذاشتن این طرح به مدت شش ماه را ارائه کردند.

علی لاریجانی رئیس مجلس ابتدا به دلیل اینکه مجلس وارد جزییات طرح شده بود، از تقاضا کنندگان خواست از طرح پیشنهاد خود صرف نظر نمایند اما نمایندگان خواستار طرح این تقاضا شدند.

سپس ستار هدایتخواه نماینده بویر احمد و دنا در دفاع از طرح مسکوت ماندن این طرح به مدت 6 ماه گفت: معتقدیم که مرزبانی جمهوری اسلامی ایران باید تقویت شود اما این طرح دارای مشکلاتی است.

وی موازی‌کاری، واگذاری برخی مسئولیت‌های حاکمیتی و تداخل برخی مسئولیت‌ها را از جمله مشکلات این طرح برشمرد.

هدایتخواه اظهارداشت: عدم رعایت سلسله مراتب مسئولیت‌ها به شورای مرزی هم از دیگر مشکلات اطرح تقویت مرزبانی است.

به عقده وی، اینها دلایلی است که می‌طلبد طرح با حضور دستگاه‌های ذی ربط بازنگری شود و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس اشکالاتش بررسی شود.

حسن کامران از جمله مخالفان مسکوت ماندن این طرح نیز اظهارداشت: در کمیسیون امنیت ملی مجلس این طرح به صورت منسجم به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: اصولا شورایی که به عنوان شورای امنیت ملی است مسئولیت از آن سلب نمی‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یادآور شد:‌ چندین جلسه در کمیسیون امنیت با کارشناسان مختلف و حتی کارشناسانی از وزارت نیرو، راه و ترابری و دیگر دست اندرکاران برای بررسی طرح تقویت مرزبانی ایران تشکیل شد و در این خصوص بحث‌های زیادی نیز صورت گرفت.

وی ادامه داد: ما در مرزها یک فرمانده مرزی می‌خواهیم که باید به حکومت پاسخگو باشد.

کامران تصریح کرد: خروجی این طرح امنیت پایدار مرزها انسجام است.

در پایان تقاضای مسکوت ماندن طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی به مدت 6 ماه با 113 رای موافق و 74 رای مخالف و 13 رای ممتنع به تصویب نرسید.