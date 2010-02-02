سه طرح زودبازده در آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید

احمد لطفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، افزود: این طرح ها شامل سالن چند منظوره کارگران شهرستان آذرشهر، واحد تولیدی لبنیات و تولید کاغذ رول است که توسط بخش خصوصی احداث و تجهیز شده است.

وی اظهار داشت: سالن چند منظوره کارگران آذرشهر از مصوبات سفر ریاست جمهوری در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع و با هزار و 200 مترمربع زیربنا با اعتبار شش میلیارد ریال در محل شهرک شهید سلیمی افتتاح می شود.

لطفی نژاد افزود: یک کارخانه تولید لبنیات نیز با صرف 40 میلیارد ریال اعتبار که 10 میلیارد آن از محل تسهیلات بنگاه های زودبازده تامین شده در زمینی به مساحت دو هزار و 400 متر مربع افتتاح و برای 47 نفر نیز فرصت شغلی ایجاد می کند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی تصریح کرد: این کارخانه قادر است 75 تن انواع شیر پاستوریزه، 25 تن انواع ماست پاستوریزه، هشت هزار تن انواع دوغ، صد تن انواع خامه، صد تن کشک و صد تن انواع پنیر پاستوریزه و پنیر پیتزا تولید کند.

لطفی نژاد خاطرنشان کرد: یک واحد صنایع سلولزی و تولید کاغذ رول نیز با اعتباری بالغ بر 32 میلیارد ریال با اشتغالزایی 192نفر با ظرفیت تولید 10 هزار تن کاغذ رول از ضایعات کاغذ و مقوا نیز در دهه فجر به بهره برداری می رسد.