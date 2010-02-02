۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۲۸

در دهه فجر؛

133 طرح کشاورزی در استان سمنان به بهره برداری می رسد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: 133 طرح کشاورزی در استان سمنان تا پایان دهه فجر به بهره برداری می رسد.

علی اصغر میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این طرح ها در نقاط مختلف استان سمنان با اعتبار بیش از 92 میلیارد و 777 میلیون ریال اجرا شده است.

وی گفت: این طرح ها علاوه بر ایجاد 268 فرصت شغلی در استان سمنان یک هزار و 366 خانوار نیز از آن بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه از این تعداد پروژه 128 پروژه عمرانی است گفت: بقیه پروژه های جهاد کشاورزی استان تولیدی است که شامل 125 طرح آب و خاک، هفت طرح در بخش دام و یک طرح در بخش باغبانی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: از کل پروژه ها 85 طرح در شهرستان سمنان، 30 طرح در دامغان، 9 طرح در شاهرود، شش طرح در مهدی شهر و سه پروژه در گرمسار آماده بهره برداری شده است.

