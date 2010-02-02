مهدی شفیعی تهیه کننده این فیلم تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم تلویزیونی"دم زری" به کارگردانی غلامرضا رمضانی توسط علی اصغر صائبی به پایان رسیده است صداگذار و آهنگساز این فیلم به زودی مشخص می شود . به احتمال فراوان فیلم تلویزیونی "دم زری" اواخر بهمن ماه آماده نمایش می‌شود.

تمام بازیگران فیلم تلویزیونی "دم‌زری" که در روستای چیلی سفلی استان گلستان در نزدیکی گرگان تصویربرداری شد، از نوجوانان روستا انتخاب شدند. احسان دنکوب، فاطمه میرکتولی و سوگل طهماسبی بازیگران اصلی این فیلم تلویزیونی هستند.

داستان این فیلم درباره تعدادی دانش‌آموز است که در تابستان دنبال مرغی با نام دم‌زری می‌گردند. در این میان یکی از دانش‌آموزان به نام تیمور به دلیل منافع اقتصادی مانع پیدا شدن مرغ می‌شود.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از شهرام نجاریان (تصویربردار)، آندریک خچومیان (مدیر تولید)، لیلا نادری (فیلمنامه نویس)، صالح غربی جوان (دستیار اول کارگردان و برنامه ریز)، روح الله جعفر بیگلو(صدابردار)، محسن دارسنج چهره پرداز، عباس وفایی جانشین تولید، لادن رحمتی منشی صحنه، نرگس محبی عکاس.



