اختصاص یک‌ درصد از درآمد نفت به مناطق محروم کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه با یک فوریت طرح اختصاص درآمد حاصل از تولید نفت خام، گاز طبیعی، سنگ آهن، مس، سرب، روی و طلا به مناطق تولید کننده و مناطق محروم کشور موافقت کرد.

این فوریت با 162 رای موافق، 33 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در جلسه امروز، ابتدا دو فوریت این طرح به رای گذاشته شد که با 145 رای موافق، 53 رای مخالف و8 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نرسید. درواقع دوفوریت این طرح در حالی به تصویب نرسید که تنها نیاز به یک رای موافق دیگر یعنی 146 رای بود. طبق آیین نامه مجلس طرحها و لایحه های دو فوریتی باید ظرف 48 ساعت به تصویب نهایی برسد.

