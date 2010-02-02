ایجاد سپر موشکی آمریکا خلاف مسیر صلح و امنیت در منطقه است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، درباره استقرار سپر دفاعی موشکی آمریکا در خلیج فارس، اظهار داشت: به نظر می رسد که آمریکایی ها و قدرت های بزرگ تلاششان ایجاد یک نوع ایران هراسی در منطقه است و برای کاهش احساس خطر حضور قدرت های بزرگ در منطقه به دنبال این موضوع هستند.

وی افزود: آمریکایی ها پس از شکست خوردن در طرح های مختلفی که در خاورمیانه داشتند حضور مستقیم نظامی در منطقه و ایجاد پایگاه ها در برخی کشورها را دنبال می کنند که بازخورد آن پیشرفت تسلیحاتی در بین برخی کشورهای منطقه به منظور عاید کردن نفع آن به کشورهای تولید کننده سلاح است.

جلالی تصریح کرد: آمریکایی ها البته به دنبال تفرق در بین کشورهای منطقه هستند که نفع آن قطعا به سود کشورهای حاضر در منطقه خاورمیانه نخواهد بود و این حرکت بر خلاف مسیر ثبات، صلح، امنیت منطقه ای و بین المللی است.

نماینده شاهرود تاکید کرد که به نظر می رسد موضوع صرفا یک اعلام موضع سیاسی نیست بلکه کشورهای منطقه باید بدانند که با ایجاد یک سیستم امنیت دسته جمعی منطقه ای می توانند صلح و ثبات را در منطقه ایجاد کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سوء استفاده برخی کشورهای بزرگ از ضعف برخی کشورهای منطقه را باعث ایجاد شتاب تسلیحاتی در بین این کشورها و یک نوع بی ثباتی یا صلح مسلح در منطقه خواند و خاطر نشان کرد: آمریکایی ها و برخی کشورهای بزرگ با دامن زدن به برخی اختلافات به دنبال آنند تا زمینه بروز اختلاف و تفرقه را در بین کشورهای منطقه خاورمیانه ایجاد کنند که این موضوع به نفع این کشورها نیست.

وی درباره راهکارهای جلوگیری از اینگونه اقدامات در جهت رسیدن به صلح پایدار گفت: کشورهای منطقه باید به دنبال ایجاد یک نوع امنیت مدرن باشند و بدانند که با ایجاد بلوک های امنیتی مستقل نمی توانند باعث ایجاد صلح و ثبات باشند.

جلالی ادامه داد: در ایجاد بلوک های امنیت منطقه باید نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری بزرگ و تاثیر گذار در منطقه خاورمیانه به روشنی دیده شود چرا که بسیاری از مسائل استراتژیک بدون حضور ایران محقق نخواهد شد.

بدون خرد جمعی و حرکت هایی که منجر به وحدت و اتحاد میان مردم نشود قطعا دنبال کردن مسیر علیه اقدامات کشورهای غربی به خصوص آمریکا علیه ایران میسر نخواهد بود

نماینده شاهرود در مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره فضای روانی و رسانه ای برای انجام تحریم های گسترده تر علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی کشورهای بزرگ گفت: بخشی از این تحریم هایی که مطرح می شود در راستای ایجاد یک نوع جنگ روانی است و به معنای فشار از بیرون و انفجار از درون است.

وی اضافه کرد: دنبال کردن این فضای روانی و برجسته کردن برخی مسائل به منظور ایجاد فضایی برای انفجار در داخل و فشار از خارج باید با ایجاد یک استراتژی در داخل مواجه شود چون این موضوع پادزهر تلاش روانی و رسانه ای آن کشورها علیه ایران است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: بدون خرد جمعی و حرکت هایی که منجر به وحدت و اتحاد میان مردم نشود قطعا دنبال کردن مسیر علیه اقدامات کشورهای غربی به خصوص آمریکا علیه ایران میسر نخواهد بود.