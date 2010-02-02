با اتفاقات بزرگ ورزش به استقبال دهه فجر می رویم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو روز سه شنبه ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در این ایام بیش از ۳۰۰ پروژه فضای ورزشی سرپوشیده و روباز بامساحت نزدیک به یک میلیون متر مربع با حدود یکصد میلیاردتومان هزینه در ۳۰ استان کشور و در محدودهای روستایی و شهری افتتاح می شود.

معاون رئیس جمهور افزود: یکصد و بیست و نه پروژه روستایی به همراه یکصد وهفتاد و چهار پروژه شهری و در مجموع یکصدوسه پروژه ورزشی، همزمان با ایام دهه مبارک فجر به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

سعیدلو در ادامه اظهار داشت: تعداد ۱۲۹ پروژه روستایی بامساحت هفتصد هزار متر مربع وتعداد۱۷۴ پروژه شهری در مساحت سیصد هزار متر مربع به بهره برداری خواهد رسید و این به آن معناست که در ایام فرخنده۳۱ سالگرد انقلاب بزرگ اسلامی به میزان یک میلیون متر مربع به مساحت فضایی ورزش کشور افزوده خواهد شد.

رئیس سازمان تربیت بدنی در پاسخ به این سئوال که آیا عملکرد سازمان تربیت بدنی در این ایام فرخنده فقط به افتتاح پروژه های ورزشی محدود می شود،گفت: رویدادهای فرهنگی و ورزشی متعددی توسط فدراسیون ها و ادارات کل تربیت بدنی برگزار خواهد شد، در این ایام هموطنان عزیز ما شاهد بیش از یکصدوبیست و پنج رویدادورزشی در سطوح بین المللی تا ملی و استانی در کشور خواهند بود.

رئیس ورزش کشور در پایان با تبریک مجدد فرخنده سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی به تمامی ایرانیان عزیز اظهار داشت: به برکت وجود انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر آن و با بیعتی مجدد با مقام عظمای ولایت، سازمان تربیت بدنی مفتخر است که در دولت مردمی دهم، گامی موثر در جهت توسعه ورزش کشور و شادی مردم بزرگ ایران برداشته است.