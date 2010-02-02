یک هفتم ازدواجها در خراسان رضوی به طلاق می انجامد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تهمینه شکیب پیش از ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی کشوری اصول مدیریت سازمانهای اجتماع محور افزود: این رقم در شهرستان مشهد از هر شش مورد ازدواج به ثبت رسیده است.

مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان رضوی سازمانهای اجتماع محور را پایه رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی شهرها و روستاها عنوان کرد و اظهار داشت: آموزه های دینی جامعه کنونی نیز براساس امور محوریت اجتماعی بنا نهاده شده است.

شکیب افزود: در حال حاضر فرآیند فعلی فرآیندی در جهت یادگیری است.

وی کارگاه مذبور را فرصتی برای تبادل اطلاعات کارشناسان اجتماع محور دانست و افزود: حضور کارشناسان این امر نباید با دید بالانگری به مردم صورت گیرد.

مدیر کل سازمان بهزیستی خراسان رضوی به برگزاری همایش پیشگیری از وقوع جرم از اسفندماه سال جاری اشاره کرد و گفت: تسهیل گری و ایفای نقش کمکی در جامعه از دیگر وظایف تیم های اجتماع محور باشد.