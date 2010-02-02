اختصاص یک میلیارد ریال به گروه های اجتماع محور خراسان رضوی

حسن حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این میزان اعتبار در سال آینده افزایش جدی خواهد داشت.

معاون پیشگیری سازمان بهزیستی خراسان رضوی اظهار داشت: در حال حاضر این تیم ها تقریبا حدود دو هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهند.

حاجی پور به وجود بین 80 هزار تا 100 هزار معتاد در شهر مشهد اشاره کرد و افزود: تعداد قابل توجهی از این میزان در حاشیه این کلانشهر کشور ساکن هستند.

وی شماره حاشیه نشین های این شهر را نیز بیش از یک میلیون نفر اعلام کرد و گفت: در همین راستا تعداد افراد در معرض ابتلا به اعتیاد در این منطقه بسیار زیاد است.

معاون پیشگیری سازمان بهزیستی خراسان رضوی تصریح کرد: به همین جهت طرح گروه های اجتماع محور از سال 82 با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش محافظتهای لازم در استان به اجرا درآمد.

حاجی پور خاطرنشان کرد: هم اکنون این تیم در 60 مورد محله، 100 مورد محیط نظامی، 10 مورد کار و 50 مورد مدرسه در حال فعالیت است.