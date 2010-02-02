وحید سالمی: آژانس عکس مهر خرید و فروش عکس را شفاف می کند

وحید سالمی عکاس خبرگزاری AP در ایران یکی از الزامات رونق آژانسهای عکس خبری را وجود عرضه و تقاضا دانست و گفت: باید عرضه و تقاضا در این زمنیه وجود داشته باشد. تقاضای رسانه‌های ما برای خرید عکس بسیار کم و ناچیز است و به همین دلیل زمینه برای خرید و فروش آثار عکاسان وجود ندارد.

وی در توضیح بیشتر این مطلب افرود: در بیشتر کشورهایی که اکنون دارای آژانس‌ عکس هستند و به خرید و فروش عکس یا خبر می‌پردازند ابتدا مطبوعات و روزنامه‌ها رونق و رواج داشه‌اند اما روزنامه‌ها توانایی نداشتند خبرنگاران و عکاسان را به صورت مجزا به نقاط مختلف بفرستند که عکس یا خبر تهیه کنند. به همین دلیل خبرگزاری‌هایی بوجود آمدند که چنین اخبار و عکس‌هایی را برای روزنامه‌ها تهیه می کنند.

سالمی نداشتن سرمایه لازم از سوی مطبوعات را یکی از مشکلات خرید و فروش عکس دانست: یکی از مشکلات ما این است که در کشور ما مطبوعات مستقل و حرفه‌ای که بتوانند سرمایه لازم را برای خرید عکس داشته باشد، نداریم. حتی بسیاری از مطبوعات ما سرمایه لازم را ندارند که عکاس یا خبرنگارانی را به ماموریتی در شهر یا کشور دیگر بفرستند چه برسد به اینکه بخواهند به جای عکس رایگان که در خبرگزاریها وجود دارد هزنیه‌ای برای خرید عکس بپردازند.

وی ادامه داد: تا زمانی که عکسهای رایگان بر روی خبرگزاریها وجود دارد خرید و فروش عکس به صورت حرفه‌ای صورت نخواهد گرفت بنابراین یکی از کارهایی که آژانس عکس خبری مهر می‌تواند انجام دهد این است که با سایتهای دیگر عکاسی و خبرگزاریها مذاکره کند تا همه آنها در یک اقدام هماهنگ خروجی عکسهای خود را به شرط خرید و پرداخت هزینه منوط کنند.