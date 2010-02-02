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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۶

محمدی فر در پاسخ به مهر:

پیشنهاد ما پیش بینی 200 میلیارد تومان برای انسداد مرزها است

پیشنهاد ما پیش بینی 200 میلیارد تومان برای انسداد مرزها است

معاون پارلمانی وزیر کشور با بیان اینکه دولت در بودجه سال 89 برای انسداد مرزها و تقویت آن 115 میلیارد تومان بودجه پیش بینی کرده است، گفت: پیشنهاد وزارت کشور این است که برای تسریع در روند انسداد و تقویت مرزها در بودجه 89، 200 میلیارد تومان پیش بینی شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی محمدی فر در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اقدامات وزارت کشور در جهت انسداد کامل مرزها و تقویت آن اظهار داشت: طبیعی است وقتی مرزها به طور کامل تقویت و کنترل نشود باید نگران برخی کارها از جمله موضوع قاچاق از طریق مرزها بود.

وی افزود: ما برای انسداد کامل مرزها حدود 3 هزار میلیارد تومان بودجه می خواهیم که اگر قرار باشد سالیانه 100 میلیارد تومان به انسداد مرزها اختصاص دهیم روند انسداد 30 سال طول می کشد. بنابراین باید اولویتمان تقویت بودجه و در نتیجه آن کاهش زمان برای انسداد مرزها باشد.

محمدی فر تصریح کرد: در 2-3 سال اخیر با حمایت مجلس و تقویت دولت تقریبا در شرق کشور مرزهای بین ایران و افغانستان مسدود شده اما هنوز در مرز پاکستان مشکلاتی داریم که در این زمینه باید بودجه بیشتری به انسداد این مرز اختصاص دهیم.

وی گفت: البته در غرب کشور هم اقداماتی انجام شده اما هنوز به طور کامل مرزهای غربی هم مسدود نشده است.

معاون پارلمانی وزیر کشور از تصویب مواد طرح تقویت مرزبانی که کلیات آن پیش از این تصویب شده بود خبر داد و عنوان کرد: بر این اساس شورایی به منظور تصمیم گیری های کلان در مباحث امنیتی، حقوقی و کنسولی تشکیل شد که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است و اعضای آن را وزیران کشور، خارجه، اطلاعات، اقتصاد، راه و ترابری، نیروی انتظامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل تشکیل می دهند.

محمدی فر اضافه کرد: این شورا مسائل کلان و کلی مرزها را در راستای تقویت مرز دنبال می کند.

کد مطلب 1028379

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