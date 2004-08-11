بهترين مرجع براي تصميم گيري درباره فرودگاه امام خميني شورايعالي امنيت ملي است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، سيد محمد خاتمي رئيس جمهور در ادامه مصاحبه مفصلي كه بعد از گذشت يك ماه در جمع خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي داشت در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه اگر در حال حاضر از سوي اسرائيلي ها مطرح شود كه درصدد حمله به نيروگاههاي اتمي ايران هستند، جمهوري اسلامي ايران چه مي كند گفت: فكرنمي كنم كه چنين حماقتي را انجام دهند ، اولا خيلي برايشان دشوار است و گران تمام مي شود و عكس العملي هم كه دنياي اسلام در برابر اين قضيه نشان خواهد داد بسيار سنگين است، در عين حال ما سعي مي كنيم كه نهايت كار را در حفاظت هاي خود به عمل آوريم و نيز حق خود مي دانيم كه در مقابل تجاوز به خود جواب لازم را به متجاوز بدهيم.



رئيس جمهور درخصوص اينكه دو قرارداد مهم "ترك سل" و"تاو" به مشكل برخورده است گفت: به هرحال وقتي يك عده اي برمنابعي كه در امنيت مملكت نقش دارند نظري مي دهند ما موظفيم آن نظر را بررسي كنيم ؛ من اينجا اعلام مي كنم كه مسئله ترك سل تمام مراحلش طي شده و از نظر فني و اقتصادي به مصلحت نظام است و به لحاظ امنيتي هم مشكلي ندارد و تمام فاكتورهايي كه مدنظر دستگاه امنيتي ما است در اين قرار داد لحاظ شده است و فكر مي كنم كه در آينده اي نزديك روال طبيعي اين مسئله طي شود.



خاتمي درخصوص مسائلي كه پيرامون فرودگاه امام خميني(ره) وجود دارد گفت: ما به عنوان دولت نظرمان اين است كه با تمهيداتي كه انديشيده شده اين مسئله مشكل امنيتي ندارد ولي در عين حال بايد دستگاه امنيتي را قانع كنيم ، به احتمال قوي بايد اين مسئله را به شوراي عالي امنيت ملي ببريم و آنجا بحث كنيم.



خبرنگاري از رئيس جمهور پرسيد آيا غير از وزارت اطلاعات دستگاه امنيتي ديگري هم داريم كه وي در پاسخ گفت: دستگاه هايي هستند كه براي دفاع از امنيت كشور تصميم مي گيرند و بالاخره فضاي امنيتي كشور دستگاههاي خاص خود را دارد كه ما بايد آنها را هم قانع كنيم كه براي تصميم گيري اين پرونده بهترين جا شوراي عالي امنيت ملي است كه هم دولت در آنجا هست هم ديگران.



رئيس جمهور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با اين توضيح كه اين پرونده را به شوراي عالي امنيت ملي مي بريد آيا خواسته كميسيون امنيت ملي مجلس تامين مي شود گفت: اين پيشنهاد را وزير راه و ترابري از ابتدا مطرح كرده بود كه براي رفع مشكل خود ارائه كرده بود.



خبرنگاري از رئيس جمهور پرسيد بطور مشخص كدام نهاد در راه اندازي نشدن فرودگاه مداخله مي كند، وي در پاسخ گفت: مداخله نمي كنند، تشكيلات نظامي ما هم حق دارند كه روي فضاي امنيتي و دفاعي كشور نظر دهند اين نيست كه حق نداشته باشند اما مرجع نهايي كه مي تواند كار كارشناسي امنيتي انجام دهد وزارت اطلاعات است كه خود او هم نظراتي دارد و هم وزارت راه و ترابري و هم وزارت فن آوري و اطلاعات اعلام كرده اند كه ما آن نظرات را تامين مي كنيم و فكر نمي كنيم اشكالي وجود داشته باشد.



وي در خصوص مطرح شدن زودهنگام برخي از چهره ها در عرصه انتخابات گفت: طبيعي است البته قبل از 76 و 75 يك مقدار ديرتر بود اما الان اينطور شده است .