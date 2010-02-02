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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۵۲

احمدزاده:

مدیریتهای فارس باید مانند یک پازل عمل کنند

مدیریتهای فارس باید مانند یک پازل عمل کنند

شیراز - خبرگزاری مهر: استاندار فارس گفت: مدیریتهای استان به جای عملکرد جزیره ای باید مانند یک پازل عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمدزاده در جریان دیدار و گفتگو با اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اینکه در فرآیند مدیریت حاکم بر استان فارس باید سیستماتیک حرکت شود، استان فارس را سرزمین فرصتها دانست و افزود: تنوع اقلیمی و اکولوژی بسیار غنی، ظرفیت عظیم فرهنگی، تاریخی، تمدنی، مردمانی بسیار خوب و روابط و مناسبات خوب اجتماعی در کنار ظرفیتهای غنی طبیعی و معدنی، استان فارس را مستعد پیشرفت می کند.

احمدزاده همچنین تاکید کرد: بیش از اینکه به تغییر افراد بخواهیم فکر کنیم به تغییر نگاه ها و رویکرد ها و نگرشها باید پرداخته شود.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد نگرش جدید در عرصه سرمایه گذاری در استان نیز گفت: سرمایه گذارانی وجود دارند که از مسیر سرمایه گذاری می توانند اشتغال ایجاد و نرخ بیکاری را کم کنند و حتی مفاسد اجتماعی، ناهنجاری های اجتماعی و بزه های اخلاقی و انحرافات فکری و فرهنگی را می توانند از مسیر اشتغالزایی به حداقل برسانند.

وی افزود: سرمایه گذار به ذات ارزشمند است و اگر در مسیر سالم و اقتصادی حرکت کند باید قدردان او بوده و مورد حمایت قرار گیرد.

احمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود شورای شهر را یکی از ظرفیتهای بسیار مهم در الگو بخشی و ایده آل سازی جامعه دانست و گفت: شورای شهر می تواند الگویی از مدل مدیریتی باشد که بهره وری یعنی اثر بخشی و کارآمدی را افزایش دهد.

در این دیدار که دهقانان مشاور ارشد استاندار نیز حضور داشت اعضای شورای شهر شیراز نیز دیدگاه های خود را مطرح کردند.
کد مطلب 1028384

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