نامزدهای دور نهایی جایزه ادبی "واو" اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فائزه شاکری دبیر جایزه ادبی "واو" گفت: از میان این 14 اثر 4 اثر به عنوان کاندیداهای دریافت جایزه و تندیس بهترین رمان متفاوت انتخاب شدند که این آثار به ترتیب حروف الفبا عبارتند از "دره‌ پنهان" از محمد قراچه‌داغی (نشر چشمه)، "روز هزار ساعت دارد" نوشته فریدون حیدری ملک میان(نشر افق)، "صورتکهای تسلیم" اثر محمد ایوبی(نشرافراز) و "مونالیزای منتشر" اثر شاهرخ گیوا (انتشارات ققنوس).

وی گفت: داوران مرحله اول این جایزه از میان 39 رمان و داستان بلند چاپ اول سال 87 که به صندوق پستی این جایزه ارسال شده و یا در جستجوهای داوران به‌دست آمده بود 14 اثر را به عنوان آثار متفاوت سال 87 برگزیدند.

شاکری این 14 اثر را به این شرح اعلام کرد:"آنها هیچ از بهشت نمی دانند" از امین انصاری، "بیوتن" نوشته رضا امیرخانی، "پرچینی از اقاقیا" اثر مرجان ریاحی، "چه دیر" از مه کامه رحیم زاده، "خواب های گمشده" نوشته نادر وحید، "دره پنهان"اثر محمد قراچه داغی، "دو قدم این ور خط" از احمد پوری، "روز هزار ساعت دارد" نوشته فریدون حیدری ملک میان، "صورتکهای تسلیم" اثر محمد ایوبی، "گذر از خوابهای سیاه و سفید" از مهتاب صبوری، "مسئله زن ها بودند" نوشته علی صالحی، "مونالیزای منتشر" اثر شاهرخ گیوا، "نگران نباش" از مهسا محب‌علی و "نفس تنگی" نوشته فرهاد حیدری گوران.

دبیرجایزه "واو" زمان برگزاری این مراسم را نیمه اول اسفندماه اعلام کرد و گفت: این جایزه همچون سالهای گذشته بهترین ناشر رمان متفاوت را نیز در این مراسم معرفی خواهد کرد.

داوری مرحله اول این جایزه را 5 داور تهرانی و 4 داور از شهرستان اهواز به عهده داشتند.