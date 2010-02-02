معماری پل جوادیه در خاورمیانه منحصر به فرد است

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم کارگر درحاشیه همایش روشهای ارتقای فرهنگ ترافیک شهر تهران که در این منطقه برگزار شد در مصاحبه با خبرنگاران از افتتاح پل جوادیه در آینده نزدیک خبر داد.

وی با اشاره به اینکه قوس اصلی این پل با دهانه 120 متر روی ریل راه آهن احداث شده است، افزود: این پل شامل 70 قطعه پیش ساخته است که هر قطعه آن 70 تن وزن دارد.

شهردار منطقه 16 گفت: پل جوادیه دارای سازه ای پیچیده و معماری منحصر به فرد است که برای نخستین بار در ایران و با ظرافت خاصی اجرا می شود.

کارگر، اصلاح طرح هندسی میدان بهمن، احداث چپ گرد نواب به سمت شرق بزرگراه تندگویان و احداث پل روگذر بعثت را از دیگر طرح های ترافیکی در دست اجرای شهرداری منطقه 16 اعلام کرد.

وی افزود: ایجاد کتابخانه، آمفی تئاتر روباز پارک بعثت و سرای محلات از طرح های شهرداری منطقه 16 در حوزه اجتماعی است که از این طرح ها، آمفی تئاتر روباز پارک بعثت در دهه فجر افتتاح می شود.

کارگر احداث مقبره الشهدا، زورخانه در پارک بعثت، ورزشگاه ها و گرم خانه برای افراد بی سرپناه و جمع آوری انهار را از طرح های حوزه عمرانی شهرداری منطقه 16 دانست.

وی همچنین از افتتاح پارکینگ طبقاتی 7 طبقه با گنجایش 800 خودرو همزمان با دهه مبارک فجر در محله صابونیان خبر داد.



شهردار منطقه 16 ایجاد فضای سبز در حاشیه بزرگراه آزادگان، باز پیرایی پارک اندیشه و ادامه آن در محله خزانه و علی آباد جنوبی تا بزرگراه آزادگان را از طرح های حوزه خدمات شهری شهرداری این منطقه عنوان کرد و افزود: سرانه هر نفر از فضای سبز در این منطقه از 6 متر در سال گذشته به حدود 14 متر در سال 88 افزایش یافت.

کارگر، ایجاد میادین میوه و تره بار، بازار های هفتگی و احداث ایستگاه آتش نشانی محله جوادیه را از دیگر طرح های حوزه خدمات شهری شهرداری منطقه 16 برشمرد.

وی با اعلام برگزاری یادواره شهدا در چهاردهم بهمن، افزود: از زمین چمن مصنوعی برق در هیجدهم بهمن بهره برداری و همزمان از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی تجلیل خواهد شد.

شهردار منطقه 16 با اشاره به تملک پادگان قلعه مرغی از سوی شهرداری، اضافه کرد: دیوارهای این پادگان در دهه فجر برداشته و عملیات اجرایی ساخت اماکن فرهنگی، ورزشی و خدماتی آغاز می شود.