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۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۴۳

صبح امروز؛

متکی عازم آنکارا شد

متکی عازم آنکارا شد

وزیر امور خارجه برای شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه و تبادل نظر با مقامات این کشور به آنکارا رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی به منظور شرکت در بیست و یکمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه در راس یک هیئت سیاسی و اقتصادی عازم آنکارا شد.

بیست و یکمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و ترکیه روز چهارشنبه با حضور متکی وزیر خارجه ایران و جودت ایلماز وزیر مشاور دولت ترکیه و رئیس طرف ترک برگزار می شود.

اجلاس مقدماتی به ریاست مدیر کل همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه و کارشناسانی از وزارتخانه ها و نهادهای مختلف از جمله وزارت بازرگانی، انرژی، صنایع، گمرکات و حمل و نقل در چهار کمیته بازرگانی، انرژی، حمل و نقل و اسناد روز سه شنبه در آنکارا برگزار شد.

متکی در مدت اقامت خود در آنکارا در دیدار با مقامات عالیرتبه ترکیه پیرامون مسائل دو جانبه، منطقه و بین المللی گفتگو تبادل نظر خواهد کرد.

کد مطلب 1028407

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