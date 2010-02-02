مجلس تعاریف اصطلاحات مورد استفاده در اجرای قانون تقویت مرزبانی، را مشخص کرد

به گزارش خبرنگارمهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه به بررسی جزییات گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران که کلیات این طرح در جلسه گذشته به تصویب نمایندگان رسیده بود، پرداختند.

نمایندگان امروز با تصویب ماده (1) این طرح تصویب کردند، در این قانون عبارت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به اختصار «ناجا» و عبارت «شورای توسعه و امنیت پایدار مرزها» به اختصار «شورای مرز» نوشته شود.

همچنین نمایندگان در ماده (2) تعاریف اصطلاحات مورد استفاده برای اجرای قانون تقویت مرزبانی ایران را به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه امروز مجلس، فرماندهی مرزبانی به مجموعه فرماندهی کامل و متمرکز مرزبانی ناجا که در تابعیت فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است، گفته می‌شود.

همچنین مرزبان، افسر جمعی فرماندهی مرزبانی است که به منظور اعمال وظایف و اختیارات مقرر در این قانون در مرز گمارده می‌شود.

بنابر این ماده مورد تصویب مجلس، آخرین حد قلمرو هوایی، زمینی و دریایی کشور براساس قوانین و مقررات جاری، مرز نامیده می‌شود.

همچنین منطقه مرزی، فاصله‌ای از خط مرز با عراض معین به داخل قلمرو هر یک از دو کشور است که به موجب قراردادها یا مقاوله نامه‌های مرزی دو جانبه مشخص می‌شود.

حریم مرز هم به محدوده مشخصی داخلی عمق منطقه مرزی گفته می‌شود که بنا به ضرورت‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی برای تحقق صحیح ماموریت‌های مرزبانی و اعمال کنترل و نظارت ویژه در آن با رعایت مفاد این قانون و سایر قوانین تعیین می‌شود.

براساس تبصره این قانون که مورد تصویب نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت، حریم مرز و ضوابط و چگونگی نظارت ویژه توسط مامورین مرزی در آن حسب مورد بنابه پیشنهاد شورای تامین استان یا ناجا و تصویب شورای مرز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تعیین می‌شود.

همچنین معبر مجاز مرزی به نقاطی گفته می‌شود که مطابق مقررات در آنها اجازه ورود و خروج موقت صادر می‌شود.

علائم مرزی، علائم و نشانه‌های ویژه‌ای هستند که به موجب قراردادها یا مقاوله نامه‌های مرزی با کشور همسایه و به منظور تشخیص خط مرزی در فواصل ونقاط معین نصب می‌شود.

براساس مصوبه امروز مجلس، خط مبدا، خطی فرضی است که در امتداد سواحل کشور کشیده شده و حد خارجی مناطق دریایی با توجه به آن تعیین می‌شود.

بر این اساس، خط مبدا دریای سرزمین ایران در خلیج فارس و دریای عمان خطی است که به موجب قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/2/72 تعیین شده است.

در این مصوبه دریای سرزمینی، منطقه‌ای تعریف شده است که در مجاورت آبهای داخلی که حد خارجی آن در فاصله دوازده مایل دریایی خط مبدا واقع است (هر مایل دریایی برابر 1852 متر است).

بر همین اساس، جزایر متعلق به ایران اعم از اینکه داخل یا خارج دریای سرزمینی باشد دارای دریای سرزمینی مخصوص خود است.

منطقه نظارت نیز به منطقه‌ای گفته می‌شود که در مجاورت دریای سرزمینی که حد خارجی آن از خط مبدا بیست و چهار مایل دریایی است.

منطقه انحصاری اقتصادی هم منطقه‌ای است ماورای دریای سرزمینی و در مجاورت آن که به موجب قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/1/72 تعیین شده است.