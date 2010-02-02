به گزارش خبرنگار مهر، "چن آن" همان بازیکنی است که در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات 2008 قهرمانی جوانان جهان موفق به شکست نوشاد عالمیان شد. اگرچه عالمیان هم در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا (هند) شکست مقابل این پینگپنگباز تایوانی را جبران کرد.
این پینگپنگباز از چینتایپه به ایران سفر کرده است تا در کنار "چون ایل" کرهای، واحد مالمیری، میدیا لطف الله نسبی و محمد فرقدانی تیم ذوب آهن اصفهان را در مرحله برگشت رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور همراهی کند.
تیم ذوب آهن که در پایان دور رفت مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور با 10 امتیاز در رده سوم جدول ردهبندی قرار گرفت، فردا (چهارشنبه) در آغاز دور برگشت این رقابتها با بازیکن جدید و خارجی خود مقابل صندوق ضمانت صادرات به میدان میرود. صندوق ضمانت صادرات در این مرحله از مسابقات همچون نیم فصل از نوشاد عالمیان، اوئیل، زمان ملا و ابراهیم علیدخت در ترکیب خود استفاده خواهد کرد. این تیم قهرمانی نیم فصل نخست مسابقات را در اختیار دارد.
رویارویی روز چهارشنبه - 14 بهمن - دو تیم ذوب آهن و صندوق ضمانت با توجه به حضور "چن آن" و نوشاد عالمیان در ترکیب این دو تیم و سابقهای که این دو بازیکن از رویارویی مقابل یکدیگر دارند، میتواند زیبا و جذابتر از دور رفت برگزار شود.
