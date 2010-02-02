به گزارش خبرنگار مهر، "چن آن" همان بازیکنی است که در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات 2008 قهرمانی جوانان جهان موفق به شکست نوشاد عالمیان شد. اگرچه عالمیان هم در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا (هند) شکست مقابل این پینگ‏پنگ‏باز تایوانی را جبران کرد.

این پینگ‎پنگ‎باز از چین‎تایپه به ایران سفر کرده است تا در کنار "چون ایل" کره‎ای، واحد مالمیری، میدیا لطف الله نسبی و محمد فرقدانی تیم ذوب ‏آهن اصفهان را در مرحله برگشت رقابت‏های لیگ برتر باشگاه‎های کشور همراهی کند.

تیم ذوب آهن که در پایان دور رفت مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور با 10 امتیاز در رده سوم جدول رده‏بندی قرار گرفت، فردا (چهارشنبه) در آغاز دور برگشت این رقابت‎ها با بازیکن جدید و خارجی خود مقابل صندوق ضمانت صادرات به میدان می‎رود. صندوق ضمانت صادرات در این مرحله از مسابقات همچون نیم فصل از نوشاد عالمیان، اوئیل، زمان ملا و ابراهیم علیدخت در ترکیب خود استفاده خواهد کرد. این تیم قهرمانی نیم فصل نخست مسابقات را در اختیار دارد.

رویارویی روز چهارشنبه - 14 بهمن - دو تیم ذوب آهن و صندوق ضمانت با توجه به حضور "چن آن" و نوشاد عالمیان در ترکیب این دو تیم و سابقه‎ای که این دو بازیکن از رویارویی مقابل یکدیگر دارند، می‏تواند زیبا و جذاب‏تر از دور رفت برگزار شود.