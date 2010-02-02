بهره برداری از طرحهای مختلف خدماتی، اقتصادی و عمرانی در قروه

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، همزمان با دومین روز دهه مبارک فجر و صبح سه شنبه طرحهای مختلف عمرانی، اقتصادی و خدماتی با حضور معاون عمرانی استاندار کردستان و مسئولان ادارات استان در شهرستان قروه به بهره برداری رسید.

در همین راستا صبح امروز و با حضور معاون عمرانی استاندار کردستان پروژه آبرسانی به روستای نارنجک از توابع شهرستان قروه و در قالب مجتمع داشکسان که چهار روستای اطراف را از نعمت آب آشامیدنی برخوردار می کرد، به بهره برداری رسید.

اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از این پروژه که آب آشامیدنی چهار روستای نارنجک، باباشیدا، بهارلو و داشکسان را تامین می کند، هشت هزار و 700 میلیون ریال بوده که با افتتاح آن 750 خانوار ساکن در این روستا از آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.

همزمان با این مهم پروژه گازرسانی به شهرک فرهنگیان قروه نیز به بهره برداری رسید و به دنبال این مهم تعداد 12 هزار خانوار ساکن در این شهرک از نعمت گاز خانگی بهره مند شدند.

برای بهره برداری از این پروژه چهار هزار میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی شرکت گاز هزینه شد و این پروژه در مدت 18 ماه از زمان کلنگ زنی به بهره برداری رسید.

سیستم روشنایی و شبکه آبیاری پارک مولوی شهر قروه با قابلیت پوشش 20 هزار متر مربع فضای این بوستان با اعتباری بالغ بر چهار و 800 میلیون ریال از دیگر طرحهای افتتاحی بود که با حضور معاون عمرانی استاندار کردستان و مسئولان شهرستانی به بهره برداری رسید.

همچنین در این روز کلنگ احداث جایگاه عرضه فرآورده های سوختی در حاشیه ی میدان شهداء قروه و در زمینی به مساحت دو هزار و 500 متر مربع که توسط بخش خصوص ساخته می شود، به زمین زده شد.