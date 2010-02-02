معرفی بخشدار ضیاء آباد قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم با صدور حکمی، عباس جعفر بیگلو را به عنوان بخشدار جدید ضیاءآباد منصوب کرد.

در حکم استاندار قزوین خطاب به جعفر بیگلو بخشدار ضیاء آباد تاکستان آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و در چهار چوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و سیاستهای دولت خدمت گذار موفق باشید.

قبل از این انتصاب، عباس ربیعی بخشدار ضیاء آباد بود.

استان قزوین دارای 19 بخشداری و پنج فرمانداری است که بخشداری مرکز بوئین زهرا تاکنون معرفی نشده و فرمانداری این شهرستان نیز پس از جابجایی فرماندار قبلی و فعالیت در فرمانداری شهرستان البرز بدون فرمانداراست و به صورت سرپرستی اداره می شود.



