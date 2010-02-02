موفقیت محقق ایرانی دانشگاه کالیفرنیا در کشف تاثیر امگا3 بر طول عمر

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات پیشین نشان داده بود بیماران قلبی که مقادیر زیادی امگا 3 در رژیم غذایی آنها گنجانده شده بود از سلامت بیشتری نسبت به بیماران قلبی با حجم کمتر امگا 3 برخوردار بودند.

رامین فرزانه فر محقق دانشگاه کالیفرنیا به همراه گروهی از محققان با بررسی ساختار تلومرها که در انتهای کروموزوم قرار داشته و با سالخوردگی افراد در ارتباطند دریافتند با هر بار تقسیم سلولی این ساختارها کوتاهتر می شوند و شواهد نیز مبنی بر این است که هرچه تلومرها بیشتر از هم باز شده و کوتاهتر شوند، زندگی فرد کوتاهتر خواهد شد.

طی مطالعات جدید فرزانه فر تلومرهای گلبول سفید 608 بیمار مبتلا به بیماری قلبی را مورد آزمایش قرار داد. طی مدتی پنج ساله تلومر افرادی که مقادیر کمتری امگا 3 استفاده کرده بودند نسبت به افرادی که مقادیر زیادی از این اسیدهای چرب را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند با سرعت بیشتری رو به کوتاه شدن گذاشت.

بر اساس گزارش واشنگتن پست، در حالی که تحقیقات فرزانه فر همچنین نیازمند تحقیقات بیشتری است، یافته های وی از نظریه تاثیر امگا 3 بر روی طول عمر افراد حمایت می کند. اسیدهای چرب امگا 3 در مواد غذایی مانند روغن ماهی به وفور وجود دارد و دانشمندان گمان می برند این اسیدها می توانند از التهاب، لخته شدن خون و فشار پایین خون جلوگیری کند.