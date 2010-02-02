90 درصد شهرکهای صنعتی در ایران فاقد تصفیه خانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مهدوی ظهر سه شنبه در آستانه برگزاری همایش ملی "الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب" افزود: توزیع مجدد آب به معنای تصفیه و از بین بردن آلودگی های آبی که یکبار مصرف شده و برگرداندن آن به چرخه مصرف است.



عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران اظهار داشت: در کشور ما به دلیل نبود تصفیه خانه به تعداد کافی، گاه پسابها و فاضلابها بدون بازچرخانی در بخش کشاورزی استفاده می شوند که باعث بروز بیماری هم در گیاه و هم در انسان خواهد شد.



مهدوی بیان کرد: تا زمانی که به سیستمهای تصفیه مجهز نشویم طرح توزیع مجدد پسابها قابل اجرا نخواهد بود و باید از سایر روشهای اصلاح الگوی مصرف استفاده کنیم.



وی برنامه پنجم توسعه را مبحث آب پر از ایراد عنوان کرد و افزود: در برنامه پنجم توسعه و برنامه بودجه سال آینده باز هم به موضوع آب به صورت بخشی و منطقه ای پرداخته شده است در حالیکه برای حل بحران آب در کشور برنامه جامع بلند مدت که معضل آب تمام بخشهای اقتصادی را به طور همزمان در نظر گرفته باشد، نیاز داریم.



عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران افزود: در برنامه پنجم توسعه مثل برنامه های قبلی میزان نیاز بخشهای کشاورزی، صنعت، شرب و سایر بخشها به طور جداگانه محاسبه شده و تخصیص می یابد به همین دلیل ما باز هم شاهد استفاده 92 درصدی از منابع آب در بخش کشاورزی خواهیم بود در حالیکه بیشترین فشار دولت برای کاهش مصرف آب صرفه جویی در بخش خانگی است.



مهدوی خاطرنشان کرد: اگر در بخش کشاورزی تنها سه درصد صرفه جویی شود 50 درصد آب شرب کشور تامین می شود پس با این شرایط دولت باید بیشترین تلاش برای اجرایی کردن روشهای نوین آبیاری انجام دهد تا به تدریج به استاندارد جهانی که 70 درصد در بخش کشاورزی است نزدیک شویم.



وی با اشاره به اینکه آبیاری تحت فشار در اراضی زراعی کوچک مقرون به صرفه نیست، اظهار داشت: در برنامه پنجم بر توسعه آبیاری تحت فشار تاکید شد در حالیکه هنوز تکلیف یکسان سازی اراضی روشن نشده و در پایان برنامه باز شاهد اجرا نشدن این طرح خواهیم بود که هیچ دلیلی به غیر از جز نگری مدیران و قانون گذاران ندارد.



مدرس دانشکده منابع طبیعی دانشکاه تهران هماهنگی تمامی دستگاههای مرتبط با آب را بسیار موثر در تدوین یک برنامه جامع دانست و افزود: طرح تشکیل شورای عالی آب به ریاست رئیس جمهور که به تصویب شورای تشخیص مصلحت نظام رسیده است و در آن وزرای دستگاههای مرتبط با آب حضور دارند به اخذ تصمیمات واحد در مورد مدیریت آب کشور منجر خواهد شد.