بختیاری به "آسمان همیشه ابری نیست"پیوست

مریم سادات فاطمی مدیر تولید این مجموعه تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: تاکنون 65 درصد از تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "آسمان همیشه ابری نیست" به کارگردانی سعید عالم زاده انجام شده و تصویربرداری این مجموعه تا پایان سال ادامه دارد.

وی افزود: تصویربرداری در لوکیشنی در میرداماد با بازی ناصر ممدوح ,آتنه فقیه نصیری و جعفر دهقان ادامه دارد و بازی بهنوش بختیاری در این مجموعه از 20 بهمن ماه آغاز می شود.

"آسمان همیشه ابری نیست" به معضلات جوانان در خانواده و اجتماع می‌پردازد. ناصر ممدوح، آتنه فقیه‌نصیری، جعفر دهقان، بهنوش بختیاری، لیلا بلوکات، سپند امیرسلیمانی، سام درخشانی و .. در این مجموعه تلویزیونی بازی می‌کنند.

این مجموعه روایت زندگی چهار دختر در مقطع دبیرستان است . قصه از طریق دنیای مدرسه و تحصیل وارد مسائل خانوادگی و اجتماعی آنان می‌شود و در ادامه آدمها به هم گره می‌خورند. خصوصیات رفتاری و اخلاقی هر خانواده همچون تعصب، افراط در دادن امکانات و آزادی به فرزندان و فقر امکانات رفاهی و خانواده معتدل ساختار داستان را تشکیل می‌دهند.

حسن عباسی، طوفان مهردادیان، مختار سائقی، زویا امامی، شبنم معززی، افسانه خشتی، تیما پوررحمانی، ماریا ماشااللهی، مریم سرمدی، حدیث تهرانی، مینا نوروزی، شادی شایان‌فر، سمیرا حسینی، زهرا مولایی، مهرداد صحیحی، افسانه ناصری، مریم نوروزی، لیلا خسروی و...دیگر بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.