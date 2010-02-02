دور کردن کارخانجات از کلانشهرها منجر به مصونیت منابع آبی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید رضا فولادگر ظهر سه شنبه در آستانه برگزاری همایش ملی "الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب" افزود : در حال حاضر بسیاری از آلودگیهای محیط زیست ریشه در کارخانجات دارد و با حذف کارخانجات از اطراف کلانشهرها تنها آلودگی های صوتی کاهش می یابد در حالی که بخش زیادی از آلودگی های خطرناک برای محیط زیست و انسان از طریق آب و خاک منتقل می شود.



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در تمامی کشورهای صنعتی استفاده از تکنولوژیهای نوین باعث کاهش چشمگیر مواد آلاینده کارخانجات شده است به همین دلیل که کارخانجات متعدد و بزرگ در جوار شهرهایشان قرار دارد.



وی خاطرنشان کرد: در کنار توجه به توسعه صنعتی و حمایت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در صنعت از سلامت جامعه غافل نشویم و قوانین مربوط به دفن اصولی پسابهای خطرناک را افزایش دهیم.



نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: در حال حاضر پساب برخی از کارخانجات به رودخانه ها ریخته می شود که آنزیم های موجود در این پساب ها با تصفیه از بین نرفته و وارد آب شرب مردم می شود و به این ترتیب سلامت جامعه را به خطر می اندازد.



وی تصریح کرد: در شرایطی که بسیاری از کشورها در حال جداسازی آب شرب از آب مصرفی مردم هستند ایران در مصارف صنعتی خود نیز از آب شرب استفاده می کند که به نوعی هدر دادن آب شیرین است و می توان در این بخش از پساب ها و روان آب ها استفاده کرد.

