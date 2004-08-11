به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين ديدار ابتدا علاء الدين بروجردي رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، روابط تهران - كاراكاس را بسيار خوب توصيف كرد و با اشاره به ديدارهاي متقابل رييسان جمهور دو كشور، آن را نشانهاي از مناسبات حسنه فيمابين دانست.
بروجردي همچنين گفت: مجلس شوراي اسلامي ضمن حمايت از گسترش هر چه بيشتر روابط دوستانه بين دو كشور جمهوري اسلامي ايران و ونزوئلا، مواضع سياسي رييس جمهور ونزوئلا به ويژه سياست مقابله با سياستهاي توسعهطلبانه آمريكا را تحسين ميكند.
وي افزود: مجلس در نظام جمهوري اسلامي ايران از اختيارات و قدرت ويژهاي برخوردار است و ميتواند نقش عمدهاي را در گسترش مناسبات با كشورهاي مختلف جهان از جمله كشور دوست ونزوئلا ايفا كند.
بروجردي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به بحران عراق، افغانستان و فلسطين، خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران خواهان برقراري ثبات و امنيت در عراق و افغانستان است و حضور نظامي اشغالگران در عراق، ضمن پيچيدهتر كردن اوضاع امنيتي اين كشور، استقرار آرامش در آن را با تاخير مواجه ميسازد.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص بحران در سرزمينهاي اشغالي فلسطين نيز گفت: سياستهاي سركوبگرانه و ضد بشري رژيم صهيونيستي در قبال مردم بيدفاع فلسطين اوضاع منطقه خاورميانه را همچنان متشنج و بحراني نگه داشته است.
وي در ادامه افزود: رژيم صهيونيستي با برخورداري از سلاحهاي هستهاي، منطقه را به كانون ناامني و آشوب در منطقه تبديل كرده است.
در ادامه اين ديدار سفير ونزوئلا ضمن ابراز خوشحالي از اينكه به عنوان سفير كشورش در جمهوري اسلامي ايران انتخاب شده، روابط دو كشور در زمينههاي سياسي و اقتصادي را عالي خواند و گفت: جمهوري اسلامي ايران از نظر ونزوئلا مهمترين كشور خاورميانه است كه رهبريت جهان اسلام را به عهده دارد.
وي همچنين با اشاره به بحران در مناطق اشغالي فلسطين، گفت: تمام نقشهها با هدف قدرتبخشي به اسرائيل طراحي ميشود و تا زماني كه اسرائيل در منطقه بحراني خاورميانه حضور داشته باشد، مشكل اصلي اين منطقه يعني ناآرامي و عدم ثبات حل نخواهد شد.
سفير ونزوئلا احداث ديوار حائل در مناطق اشغالي فلسطين را كاري وحشيانه خواند و آن را ناشي از اوج استيصال و درماندگي رژيم صهيونيستي دانست.
فبراس در پايان سخنان خود تعميق روابط پارلماني و سياسي دو كشور بويژه در سطح كميسيونهاي متناظر سياست خارجي را خواستار شد.
همچنين علاءالدين بروجردي ضمن دعوت از همتاي ونزوئلايي خود، گسترش روابط پارلماني و سياسي را زمينهساز افزايش روابط تجاري و بازرگاني دانست.
بروجردي در ديدار سفير ونزوئلا :
جمهوري اسلامي ايران خواهان برقراري ثبات و امنيت در عراق و افغانستان است
واسكو آلتوبه فبراس، سفير جمهوري بوليواري ونزوئلا در تهران روز چهارشنبه با علاءالدين بروجردي، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ديدار و گفتوگو كرد.
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