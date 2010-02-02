شورای ایرانیان مقیم خارج از کشور در اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه های مختلف این شورا افزود: بی شک فراهم آوردن زمینه مشارکت عملی هموطنان مقیم خارج در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و استان اردبیل تاثیر انکارناپذیری خواهد داشت.

وی معرفی توانمندیها، جاذبه های گردشگری و دستاوردهای علمی، صنعتی، تولیدی، اقتصادی و کشاورزی داخلی به ایرانیان مقیم خارج از کشور را از دیگر آثار تشکیل و فعالیت این شورا عنوان کرد.

استاندار اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر کشورمان الگوی مدیریتی ممتازی را به جهانیان معرفی کرده و در صورت انتقال مناسب ظرایف و عظمت این الگو و شناساندن آن، ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند به منزله سفیر معنوی در جای جای جهان عمل کنند.

وی کمیته های اقتصادی و بازرگانی، علمی و آموزشی، حقوقی، کنسولی و... را از قالبهای عمده این شورا برشمرد و اضافه کرد: ایجاد فرصت برای ارتباط منطقی و دو سویه بین اردبیلیهای مقیم خارج با استان از مهمترین اهداف و برنامه های این کمیته ها خواهد بود.

حقیقت پور ارتباط عاطفی، روحی و معنوی، پشتکار، دلبستگی و... را از جمله ویژگیهای ممتاز ایرانیان مقیم خارج دانست و ابراز داشت: مصمم هستیم با تشکیل مستمر جلسات شورا قدمهای مثبتی در راستای تحقق اهداف این شورا برداریم.

وی در پایان مهاجرت را امری اجتماعی قلمداد کرد و با اشاره به ریشه های تاریخی مهاجرت خاطرنشان کرد: مهاجرتهای کنونی اگر منجر به انتقال ثروت، دانش و مهارت به کشور شده و موجب صدور فرهنگ ایرانی و اسلامی به جهان شود، امری مثبت خواهد بود.