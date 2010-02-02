لزوم اجماع جهانی جهت فشار بر رژیم اسرائیل برای پیوستن به NPT

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، سال گذشته در آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ای از سوی کشورهای عربی به تصویب رسید که بر اساس آن رژیم اسرائیل ملزم به پیوستن به معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای شده بود. قطعنامه ای که تا کنون اجرایی نشده و البته فشاری نیز بر روی تل آویو برای اجرایی کردن آن دیده نمی شود.

بنابر این گزارش، هیئت سفرای کشورهای عربی در آژانس بین المللی انرژی اتمی در روزهای اخیر دیداری با "یوکیا آمانو" (دبیرکل جدید آژانس) درباره این مسئله داشته اند.

زرادخانه هسته ای دیمونا در فلسطین اشغالی

بر این اساس، این هیئت عربی از آمانو خواسته است مقدمات اجرایی کردن قطعنامه سال گذشته را در زمینه پیوستن رژیم اسرائیل به ان پی تی فراهم کرده و از طرفی از کشورهای غربی بخواهد در این مسئله فشارهایی را بر تل آویو اعمال کنند.

از سوی دیگر، یک دیپلمات عرب در وین با اشاره به این رایزنی ها افزود: این مذاکرات تنها از طرق دبیرکل آژانس پیگیری نمی شود، بلکه ما در نظر داریم با کشورهای غربی و به ویژه اتحادیه اروپا نیز در این مسئله گفتگو کنیم.

در همین راستا، "ایهاب فوزی" سفیر مصر در آژانس بین المللی انرژی اتمی در نظر دارد در هفته آتی دیداری را با سفیر اسپانیا در آژانس - کشوری که هم اکنون ریاست اتحادیه اروپا را برعده دارد - داشته باشد.

همچنین منابع آگاه از پشتیبانی اتحادیه عرب، اتحادیه کشورهای آفریقایی، سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش عدم تعهد از مسئله لزوم پیوستن رژیم اسرائیل به معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای خبر می دهند.