تامین آب مشکل اساسی شهرک صنعتی آبیک است

عبدالقهار ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین گفت: یکی از دغدغه های اساسی شهرک صنعتی آبیک، تامین آب مصرفی این شهرک است که اقداماتی در زمینه مطالعه الکتریک (شناسایی آبهای زیر زمینی با شیوه نوین) توسط موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در این شهرک در حال انجام است.

وی افزود: از آنجایی که یکی از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به استان تسریع در احداث شهرک صنعتی آبیک بود با پیگری انجام شده خوشبختانه 100 درصد این مصوبه محقق شده است.

ناصحی تصریح کرد: در حال حاضر زیرسازی و آسفالت خیابانها، اجرای شبکه توزیع برق و آب، شبکه روشنایی، به ارزش سرمایه گذاری 33 میلبارد ریال از جمله طرحهای در حال اجرا در این شهرک صنعتی است که تاکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین خاطرنشان کرد: قیمت گذاری شهرک صنعتی آبیک به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده و برای تصویب نهایی به مجمع سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ارسال شده که امیدواریم در آینده نزدیک، کار واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری در این شهرک آغاز شود.

ناصحی تصریح کرد: با توجه به موقعیت این شهرک و مساحت مربوط به استقرار واحدهای صنعتی های تک، واحدهای با آلایندگی کم و نیز صنایع با تکنولوژی برتر که مسائل زیست محیطی را رعایت می کنند در این شهرک مستقر خواهند شد.



