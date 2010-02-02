شبکه تبلیغ خواهران برای ورود به مدارس خراسان جنوبی تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام کاظم لطفیان پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با رییس سازمان آموزش و پرورش استان، افزود: 200 نفر از خواهران تحصیل کرده در شبکه تبلیغی استان حضور دارند که در صورت نیاز می توانند در مدارس استان به عنوان مبلغ مستقر شوند.

وی با اشاره به اینکه حضور خواهران مبلغ به منظور پاسخ گویی به سوالات و شبهات دانش آموزان و آموزش مهارت های دینی آنان می باشد، عنوان کرد: این مبلغان پیش از ورود به مدارس در دوره های آموزشی ویژه ای شرکت کرده و سپس به مدارس اعزام خواهند شد.

حجت الاسلام لطفیان به نقش تربیتی زنان در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: از آنجا که نیمی از جمعیت جامعه ما را بانوان تشکیل می‌ دهند، حرکت در راستای متدین نگاه‌ داشتن این تشکل عظیم و مقابله با ناهنجاری ‌های اجتماعی، متضمن نگاه واقع بینانه و برنامه‌ ریزی‌ است.

وی با اشاره به اهمیت تبلیغ و ترویج دین و احکام اسلامی به نسل جوان، تصریح کرد: تبلیغ و ترویج دین باید توسط متخصصان کارآمد، محققان و عالمان و با محوریت دانایی، شناخت، بصیرت و روشنگری صورت گیرد تا تاثیر گذار باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به ارتقای تعامل سازمان تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش به منظور تعمیق باورهای دینی در میان دانش ‌آموزان، یادآور شد: نفوذ انحراف در میان دانش آموزان هدف امروز دشمنان است که با اعزام مبلغ و ارتقای معرفت دینی این گروه، با این پدیده مقابله می‌ کنیم.

رییس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این نشست از آمادگی تمامی مدارس بویژه یکصد و سی مدرسه شبانه روزی استان برای حضور مبلغان خبر داد.

حمیدرضا وردی با اشاره به تأثیر بالای تبلیغ چهره به چهره در میان دانش آموزان، تصریح کرد: مبلغان می توانند معارف اسلامی، اخلاق، احکام اسلامی بویژه فرهنگ عفاف و حجاب و همچنین برخی مهارت های زندگی را به دانش آموزان آموزش دهند.