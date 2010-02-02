تغذیه انحصاری نوزادان تا 6 ماهگی با شیر مادر مانع ابتلا به سرطان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالرضا نوروزی ظهر سه شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: داشتن تغذیه مناسب نقش بسزایی در کاهش ابتلا به سرطان دارد که در این راستا بهره گیری از تغذیه مناسب و جلوگیری از افزایش وزن می تواند نقش بسزایی در جلوگیری ابتلا به بیماریهای سرطان داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به افزایش وزن در بین کودکان ایرانی در چند سال اخیر اظهار داشت: افزایش وزن از مهمترین عوامل و ریسک بروز سرطان است و براساس آمار موجود در حال حاضر 16 درصد کودکان ایران به اضافه وزن مبتلا هستند.

نوروزی در رابطه با مصرف نشاسته گفت: مصرف نشاسته نقش بسزایی در افزایش قند خون دارد در این رابطه و با بررسیهای صورت گرفته نانهای حجیم فانتزی بیشترین میزان افزایش قند خون را در بین سایر نانها دارد.

وی با اشاره به افزایش مصرف غذاهای پر انرژی در 20 سال گذشته خاطرنشان کرد: تغییر ذائقه ایرانی به سمت افزایش مصرف فست فودها و غذاهای پرچرب و نوشابه ها و مایعات پر انرژی در افزایش وزن و بالارفتن خطر ابتلا به بیماری ها قلبی و عروقی و سرطان نقش بسزایی دارد.

