آغاز توجیه مطالعات زیست محیطی پروژ های شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس امیر حسن جعفری ورامینی معاون تحقیق و توسعه ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان این مطلب افزود: مطالعات توجیه زیست محیطی پروژه‌های شهری با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران برای کلیه طرحها و پروژ های عمرانی، خدماتی و زیربنایی شهرداری تهران الزامی گردیده که این مسئله می تواند حرکتی مناسب در مسیر توسعه پایدار شهری باشد.

همچنین وی در ادامه با بیان اینکه دستور العمل مصوبه مذکور توسط این ستاد تهیه و پس از تایید شهردار تهران به کلیه واحدهایی که دارای طرحها و پروژه‌های عمرانی، خدماتی وزیر بنایی هستند ابلاغ شده افزود: با اجرای دستورالعمل فوق شهر تهران جزء اولین کلانشهرهای جهان بوده که برای پروژه های عمرانی و زیربنایی دارای روشی سیستماتیک جهت مطالعات زیست محیطی پروژه‌های عمرانی است

معاون تحقیق و توسعه ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران درادامه اظهار داشت: مطابق مصوبه فوق تصویب طرحها و پروژه‌های پیشنهادی در بودجه‌های سالانه در شورای اسلامی شهر تهران منوط به بررسی مطالعات توجیهی زیست محیطی پروژه های مشمول در کمیسیون مربوطه خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مشخصات فنی پروژه‌های پیشنهادی کلیه مناطق، معاونتها و سازمانها به ستاد محیط زیست و توسعه پایدارشهردار تهران ارسال و پس از بررسی در کمیته غربالگری نیاز یا عدم نیاز پروژه به انجام مطالعات مشخص می شود افزود: بر این اساس است هفته ای دو روز جلسات توجیه مطالعات زیست محیطی پروژههای، مناطق، معاونتها و سازمانها در این ستاد تشکیل می شود تا از مشکلات آتی تصویب پروژه‌ها جلوگیری شود.