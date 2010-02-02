شهروندان شهریاری مراقب اخاذان مامورنما باشند

سرهنگ مهدی یارندی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پلیس آگاهی شهریار در پی دریافت شکایتهای متعدد شهروندان مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود به عنوان مامور اداره بهزیستی از آنان کلاهبرداری کرده است، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات ماموران پلیس آگاهی مشخص شد کلاهبردار مورد نظر منازل خانواده‌های ساده لوح و قشر ضعیف را شناسایی کرده و در اوقاتی که مردان آنان در خانه نبودند، به زنهای خانواده مراجعه کرده و با معرفی خود به عنوان مامور اداره بهزیستی، اظهار داشته شورای محل، خانواده مورد نظر را واجدالشرایط برای اخذ وام و کمک مالی تشخیص داده و از طرف اداره بهزیستی وام در نظر گرفته شده که یکی از شرایط آن پرداخت مبلغ سه میلیون و 500 هزار ریال است.

این مسئول خاطرنشان کرد: این کلاهبردار تحت تعقیب با این شیوه، مبلغ مورد نظر خود را از شاکیان گرفته و حتی از برخی شهروندان که وجه نقد در منزل نداشتند طلا و جواهر اخذ کرده و بابت رسید پول و طلا و جواهرات دریافتی یک دست نوشته جعلی با یک خط و روش به نام موسوی یا موسویان به افراد داده و از محل دور شده است.

یارندی بیان داشت: با راهنمایی مالباختگان، تصویر فرضی متهم تهیه و در اختیار واحدهای گشتی قرار گرفت و از طرفی با استعلام از اداره بهزیستی مشخص شد چنین فردی در آن اداره مشغول به خدمت نیست.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تهران عنوان کرد: پیگیریها برای دستگیری کلاهبردار اخاذ، ادامه داشت تا اینکه ماموران گشت کلانتری 23 فردوسیه شهریار حین انجام وظیفه به فردی که دارای مشخصات مرد چهره ‌نگاری شده بود، مشکوک شده و او را جهت تحقیقات بیشتر به اداره آگاهی انتقال دادند.

وی ادامه داد: مظنون دستگیر شده ابتدا منکر ارتکاب هرگونه جرمی شد ولی پس از مواجهه حضوری با شاکیان مورد شناسایی قرار گرفت و به کلاهبرداری از افراد تحت عنوان مامور اداره بهزیستی اعتراف کرد و گفت: با رفتن به مناطق پائین شهر، افراد مستضعف را شناسایی کرده و با فریب دادن آنها، وجه نقد و طلا و جواهرشان را دریافت می‌کردم.

یارندی افزود: تاکنون با پیگیریهای کارآگاهان 11 نفر از شاکیان شناسایی و از متهم اعلام شکایت کرده‌اند و تلاش جهت شناسایی دیگر مالباختگان ادامه دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه جاعلان عناوین دولتی به طور معمول از طریق بزرگ نمایی و نقاط ضعف افراد اقدام به اخاذی و کلاهبرداری می‌کنند، توصیه کرد شهروندان با هوشیاری لازم از افرادی که خود را به عنوان ماموران ادارات دولتی معرفی می‌کنند حتما کارت شناسایی دریافت کرده و در صورت مواجهه با موارد مشکوک به جعل عنوان، موارد را سریع به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اطلاع دهند.