کارگاه شعرخوانی انقلاب در اردبیل برگزار می‌ شود

وحدت سلیمانی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این کارگاه از امروز و همزمان با ایام دهه فجر از ساعت 15 تا 18 عصر در محل حوزه هنری استان اردبیل برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری کارگاه هنری عکاسی فاخر در اردبیل خبر داد و افزود: این کارگاه با مشارکت خانه عکس حوزه هنری و سازمان بسیج هنرمندان استان به مدت چهار روز از 17 تا 20 بهمن‌ ماه همزمان با ایام دهه فجر برگزار خواهد کرد.

مدیر حوزه هنری استان اضافه کرد: تاریکخانه دیجیتال، بررسی فنی هنر عکاسی، عکاسی بیرون از شهر، عکاسی علمی و عملی، بخش نقد و بررسی آثار عکاسی شده در ورک ‌شاپ و... از بخشهای مختلف این جشنواره خواهد بود.

وی با اشاره به این که شرکت در این جشنواره برای هنرمندن و عکاسان استان منوط به نام‌نویسی است، ابراز داشت: در این کارگاه هنرمندان به نام عکاسی کشور از جمله مجید ناگهی مشاور عکاس پژوهشگاه فرهنگ هنری ـ اسلامی موزه هنری، اکبر مداحی گیوی از عکاسان برجسته کشور و استان و... حضور خواهند داشت.

سلیمان‌ زاده یاد آور شد: خانه عکس حوزه هنری استان پیش از این با برگزاری نشست تخصصی با عنوان "نقش عکاسی در هنر مدرن" در اردیبهشت ‌ماه امسال گامی بزرگ در راستای اشاعه فرهنگ و هنر عکاسی فاخر در این استان برداشته بود.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت برگزاری هرچه باشکوه ‌تر برنامه‌های سی و یکمین دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: حوزه هنری استان اردبیل تلاش می کند در قالب طرحها و برنامه‌های مختلف در زمینه فرهنگ و هنر این ایام را پاس دارد.

مدیر حوزه هنری استان در پایان با اشاره به برگزاری کارگاه شعرخوانی شاعران حوزه‌ هنری با موضوع انقلاب در این ایام خاطر نشان کرد: برای تشویق هنرمندان و انگیزه ‌بخشی جوانان به سه نفر از هنرمندان برتر این کارگاه هنری جایزه و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

