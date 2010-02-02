سقف جوایز قرعه کشی بانک مسکن افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان ویژه رئیسجمهور در کارگروه مسکن تصمیمات جدیدی برای تسریع در ساخت واحدهای مسکونی مسکن مهر اتخاذ کردند.
بر اساس مصوبه کارگروه مسکن که با هدف تسریع در ساخت واحدهای مسکونی مهر و رفع مشکلات و موانع طرح مسکن مهر اتخاذ شده است، بانک مسکن میتواند نسبت به اخذ ضمانتنامه بانکی برای پرداخت قسط اول تسهیلات مسکن مهر قبل از اجرای پی، اقدام کند.
همچنین تصمیمنامه پیشین کارگروه مسکن درباره منظور نمودن مابهالتفاوت بهای منطقهای و بهای کارشناسی اراضی واگذاری به عنوان افزایش سرمایه دولت و مصرف آن در موارد تعیین شده در راستای برنامه مسکن مهر، تا پایان برنامه پنجم توسعه تمدید شد.
بر اساس تصمیم دیگر کارگروه مسکن، مابهالتفاوت بهای تمام شده و بهای کارشناسی اراضی و املاک ومستحدثات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و شرکت عمران شهرهای جدید که حسب مورد واگذار شده یا میشود، در اجرای بند 7 ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکتهای یادشده منظور میشود تا برای تولید و عرضه مسکن به کار گرفته شود.
بر اساس تصمیم کارگروه مسکن، ثبتنام و پالایش متقاضیان مسکن مهر در قالب گروهی در شهرهای بالای 25هزار نفر توسط سازمان ملی زمین و مسکن و در شهرهای کمتر از 25هزار نفر توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام میشود.
کارگروه مسکن همچنین در تصمیم دیگری به منظور افزایش جذب سپردهها در بانک مسکن و هزینه آن برای تولید مسکن در کشور، بانک مسکن را مجاز کرد تا هرسال 2بار قرعه کشی حساب های قرضالحسنه را برگزار و در هر بار تا سقف2درصد مانده سپردهها به دارندگان حساب های قرض الحسنه جایزه بدهد. این بانک همچنین میتواند سقف جوایز هر واحد مسکونی را تا یک میلیارد ریال افزایش دهد.
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه در تاریخ 12 بهمن 1388 توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
