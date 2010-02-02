خوزستان پذیرای دو میلیون نفر از زائران راهیان نور خواهد بود

سیدعباس طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه مسئولیت ستاد راهیان نور امسال برای اولین بار به خود استانها واگذار شده و در خوزستان این مسئولیت بر عهده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان است، افزود : از 15 بهمن ماه سال گذشته تا 15 فروردین 88 پذیرای بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر بودیم که با اقدامات انجام شده پیش بینی می کنیم امسال دو میلیون زائر برای بازدید مناطق عملیاتی دفاع مقدس وارد خوزستان شوند.

معاون عمرانی استاندار خوزستان همه دستگاه های مسئول را مکلف کرد تا نماینده ای را به صورت تمام وقت برای حل مشکلات احتمالی راهیان نور معرفی کنند.



وی عمده ترین مشکلات را کمبود آب آشامیدنی، نبود فاضلاب مناسب، کمبود روشنایی، نبود راه و پارکینگ مناسب و به ویژه مشکلات بهداشت عنوان کرد و از کمیته بهداشت و پاکسازی خواست تا نظارتهای خود را بیشتر کنند تا بیماریهای اسهالی در این مناطق بروز و شیوع پیدا نکند.



طباطبایی یادمانهای اروند، شلمچه، زید، طلائیه، هویزه، دهلاویه، فکه، چزابه و شهدای فتح المبین را 9 یادمان اصلی در خوزستان ذکر کرد و افزود: در حال حاضر دو پادگان در استان خوزستان تخلیه شده اند و در حال تجهیز برای اسکان زائران هستند.