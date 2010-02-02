۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

پیش از سفر به فیلیپین/

اردوی مشترک شمشیربازان با "خارجی‎ها" برگزار می‎شود

تیم‎های شمشیربازی نوجوانان و جوانان کشورمان پیش از حضور در محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا اردوی تمرینی مشترکی را با نمایندگان سه کشور خارجی برگزار می‏کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا 13 تا 23 اسفندماه در فیلیپین برگزار می‎شود. به همین منظور و بر اساس تصمیم مصوب شده در نشست روز گذشته (دوشنبه) کمیته فنی، شمشیربازان اعزامی کشورمان به فیلیپین از 21 بهمن‏ماه دور آخر تمرینات خود را آغاز می‌کنند.

تیم‎‌های شمشیربازی نوجوانان و جوانان کشورمان در جریان این اردو با حضور در یزد تمرین مشترک چند روزه را با شمشیربازان ارمنستان، قطر و سوریه برگزار خواهند کرد.

شمشیربازان ارمنستان، قطر و سوریه به منظور حضور در مسابقات جهانی کلاس A نوجوانان و جوانان یزد (7 تا 9 اسفندماه) به این شهر سفر می‎کنند. قرار است 16 شمشیرباز برتر رده‏‎بندی کشورمان (در رده سنی جوانان) در این رقابت‎ها شرکت کنند.

