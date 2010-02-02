سرانه بخشهای خدماتی مشهد باید افزایش یابد

محمود صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: افزایش سرانه بهداشت و درمان که از نیازهای اساسی اولویت اول بخش خدماتی تلقی می شود در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: تحویل پروژه به موقع و ساخت سریع به صرف و صلاح بودجه ها و ارتقا خدمات دهی را در برخواهد داشت.

صلاحی افزود: با برنامه پیش بردن امور، زمان بندی کردن و نظارت به موقع از پروژه ها باعث پیشرفت و تکمیل پروژه ها می شود.

وی افزود: مسئولین استان باید بدانند اگر جهادی و با اراده مصمم و همچنین با کمک استانداری پیش بروند سریعتر به نتیجه مطلوب تر خواهند رسید.

استاندار خراسان رضوی از دانشگاه علوم پزشکی و تمامی بخش های بهداشتی با توجه به نزدیکی تعطیلات عید نوروز و ازدیام زائر در مشهد مقدس در خواست کرد: به طور ویژه از اغذیه ها، رستوران ها، مهمانپذیران و هتلها را بازدید به عمل آورند.

صلاحی خاطرنشان کرد: باید هر چه سریعتر پولهای خود را از تامین اجتماعی و بیمه ها نقد و هزینه کارکنان را پرداخت کنند.