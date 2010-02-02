  1. استانها
  2. خوزستان
۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۵۱

در دهه فجر؛

برگزاری جشن پایان بیسوادی در 600 روستای خوزستان

برگزاری جشن پایان بیسوادی در 600 روستای خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: نهضت سوادآموزی استان خوزستان اعلام کرد: جشن پایان بیسوادی در بیش از 600 روستای استان در دهه فجر برگزاری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیر نهضت سوادآموزی استان خوزستان پیش از ظهر سه شنبه اظهار داشت: به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) و سی ‌امین سالگرد تأسیس نهضت سوادآموزی به منظور ریشه‌کنی بی‌سوادی در جامعه جشن پایان بیسوادی در خوزستان برگزار می‌شود.

ابوالقاسم مفتخر افزود: نهضت سوادآموزی استان خوزستان، همزمان با دهه مبارک فجر جشن پایان بیسوادی در گروه سنی 10 تا 49 سال را در بیش از 600 روستا و شهر برگزار می‌کند.
 
وی تصریح کرد: این مراسم به صورت نمادین در یکی از روستاهای شهرستانهای اهواز، آبادان، اندیمشک، امیدیه، شادگان، خرمشهر، شوش دانیال، دزفول، گتوند، شوشتر، اندیکا، لالی، بهبهان، ایذه، باغملک، رامهرمز، هفتگل، رامشیر، هویزه، ماهشهر و سوسنگرد با حضور مسئولان استانی و محلی برگزار می‌شود.

مدیر نهضت سوادآموزی استان خوزستان، اضافه کرد: در این مراسم از افراد مؤثر و آخرین آموزشیاری که در روستا فعالیت سوادآموزی انجام می‌دهد، تجلیل به عمل می‌آید.

کد مطلب 1028483

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها