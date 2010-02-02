برگزاری جشن پایان بیسوادی در 600 روستای خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیر نهضت سوادآموزی استان خوزستان پیش از ظهر سه شنبه اظهار داشت: به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) و سی ‌امین سالگرد تأسیس نهضت سوادآموزی به منظور ریشه‌کنی بی‌سوادی در جامعه جشن پایان بیسوادی در خوزستان برگزار می‌شود.

ابوالقاسم مفتخر افزود: نهضت سوادآموزی استان خوزستان، همزمان با دهه مبارک فجر جشن پایان بیسوادی در گروه سنی 10 تا 49 سال را در بیش از 600 روستا و شهر برگزار می‌کند.



وی تصریح کرد: این مراسم به صورت نمادین در یکی از روستاهای شهرستانهای اهواز، آبادان، اندیمشک، امیدیه، شادگان، خرمشهر، شوش دانیال، دزفول، گتوند، شوشتر، اندیکا، لالی، بهبهان، ایذه، باغملک، رامهرمز، هفتگل، رامشیر، هویزه، ماهشهر و سوسنگرد با حضور مسئولان استانی و محلی برگزار می‌شود.

مدیر نهضت سوادآموزی استان خوزستان، اضافه کرد: در این مراسم از افراد مؤثر و آخرین آموزشیاری که در روستا فعالیت سوادآموزی انجام می‌دهد، تجلیل به عمل می‌آید.