هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای عمرانی در رشت سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سید ولی الله عظمتی ظهر سه شنبه در مراسم دهه فجر، افزود: این پروژهها در بخشهای مختلف از جمله تامین آب روستای، بهسازی و آسفالت راه روستای، راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی، سالن ورزشی، بهداشت و درمان، تامین مسکن روستای و مخابرات اجرا شدند.

وی ادامه داد: از این تعداد پروژه، 17 پروژه توسط بخش خصوصی و بقیه توسط بخش دولتی اجرا شده است.

فرماندار رشت با اعلام اینکه دهه مبارک فجر ایام ماندگار و سرآغاز تحول عمیق و بنیادین در عصر کنونی است، گفت: دهه فجر سرمایه بزرگ نظام و ملت است و همه اقشار جامعه باید در برنامه گرامیداشت این ایام فعالیت برجسته داشته باشند.

وی افزود: دهه فجر سرآغاز انقلابی است که به ملت ایران عزت و آزادگی داد و نظام مقدس جمهوری اسلامی را پایه گذاری کرد تا امروز هم مردم در رفاه و آسایش باشند و هم دولتمردان در ساختار چنین نظام الهی فرصت خدمت پیدا کنند.

عظمتی افزود: همه باید برای بزرگداشت این دهه دست در دست هم دهیم و به دشمنان نظام و انقلاب ثابت کنیم که با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به این تحول حیات بخش افتخار می کنیم و همچنان با اقتدار و صلابت پشتیبان اهداف انقلاب و آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب هستیم.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های مهم دهه مبارک فجر افتتاح طرحهای عمرانی، تولیدی و اشتغالزا در شهر و روستاهاست که وقتی مردم از مزایای آنها بهره مند می شوند، دلبستگی آنان به نظام و انقلاب بیش از پیش مستحکم می شود و درمی یابند که نظام مقدس جمهوری اسلامی چه اندازه در فکر رفاه و آسایش ملت است.

فرماندار رشت یاد آورشد: مردم با حضور پرشور خود در ایام الله دهه فجر به ویژه در راهپیمایی 22 بهمن همچون سالهای گذشته چشم دشمنان نظام را کور کنند.