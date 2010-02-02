  1. استانها
  2. گیلان
۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۱۵

هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای عمرانی در رشت سرمایه گذاری شد

هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای عمرانی در رشت سرمایه گذاری شد

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رشت گفت: برای اجرای 155 طرح عمرانی شهرستان رشت یک هزار و 538 میلیارد و 597 میلیون ریال هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سید ولی الله عظمتی ظهر سه شنبه در مراسم دهه فجر، افزود: این پروژهها در بخشهای مختلف از جمله تامین آب روستای، بهسازی و آسفالت راه روستای، راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی، سالن ورزشی، بهداشت و درمان، تامین مسکن روستای و مخابرات اجرا شدند.

وی ادامه داد: از این تعداد پروژه، 17 پروژه توسط بخش خصوصی و بقیه توسط بخش دولتی اجرا شده است.

فرماندار رشت با اعلام اینکه دهه مبارک فجر ایام ماندگار و سرآغاز تحول عمیق و بنیادین در عصر کنونی است، گفت: دهه فجر سرمایه بزرگ نظام و ملت است و همه اقشار جامعه باید در برنامه گرامیداشت این ایام فعالیت برجسته داشته باشند.

وی افزود: دهه فجر سرآغاز انقلابی است که به ملت ایران عزت و آزادگی داد و نظام مقدس جمهوری اسلامی را پایه گذاری کرد تا امروز هم مردم در رفاه و آسایش باشند و هم دولتمردان در ساختار چنین نظام الهی فرصت خدمت پیدا کنند.

عظمتی افزود: همه باید برای بزرگداشت این دهه دست در دست هم دهیم و به دشمنان نظام و انقلاب ثابت کنیم که با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به این تحول حیات بخش افتخار می کنیم و همچنان با اقتدار و صلابت پشتیبان اهداف انقلاب و آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب هستیم.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های مهم دهه مبارک فجر افتتاح طرحهای عمرانی، تولیدی و اشتغالزا در شهر و روستاهاست که وقتی مردم از مزایای آنها بهره مند می شوند، دلبستگی آنان به نظام و انقلاب بیش از پیش مستحکم می شود و درمی یابند که نظام مقدس جمهوری اسلامی چه اندازه در فکر رفاه و آسایش ملت است.

فرماندار رشت یاد آورشد: مردم با حضور پرشور خود در ایام الله دهه فجر به ویژه در راهپیمایی 22 بهمن همچون سالهای گذشته چشم دشمنان نظام را کور کنند.

کد مطلب 1028486

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها