اعتبار سالانه 20 میلیارد تومان لازمه توسعه شهر جدید بینالود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا نقوی زاده ظهرسه شنبه با اشاره به کسری اعتباری یک میلیارد و 700 میلیونی تومانی توسعه فرهنگ سرای شهر جدید بینالود در جمع خبرنگاران افزود: تامین اعتبارات در راستای توسعه زیرساختهای شهرهای جدید همواره از دغدغه های ایجاد شهرهای جدید است که با توجه به افق 135 هزار نفری شهر بینالود به عنوان یکی از شهرهای مشهد مستلزم نگاه جدید دولتمردان برای ایجاد ظرفیت سازی ابتدای در توسعه شهرهای جدید است.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بینالود در رابطه با سرمایه گذاریهای صورت گرفته در شهر جدید بینالود اظهار داشت: با استقرار زیرساختهای مناسب در این شهر سرمایه گذاریها در دو بخش صنعت و مسکونی صورت گرفت که در حوزه ساخت و ساز واحدهای مسکونی در فاز اول و براساس تفاهم نامه ها منعقد شده با دو شرکت تعاونی ساخت مسکن اراضی مورد نیاز برای ساخت تعداد 1450 واحد در اختیار این دو تعاونی قرار گرفت.

نقوی زاده با اشاره به تاخیر در روند ساخت واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی افزود: حضور انبوه سازان در تسریع ساخت واحدهای مسکونی نقش بسزایی داشت که در این راستا و براساس تفاهم نامه سه جانبه ای ساخت 2 هزار و 460 واحد مسکونی با شش انبوه ساز منعقد شد و حداکثر ظرف ده روز آینده عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه 3484 واحد از 9040 واحد مسکونی مهر بینالود جهت ساخت و ساز به تعاونی ها و انبوه سازان واگذار خواهد شد تصریح کرد در این راستا نیاز است حدود 15 هکتار دیگر از اراضی 61 هکتاری آماده شود در حال حاضر در فاز اول زمینی به وسعت 38 هکتار با ظرفیت 2450 واحد مسکونی از اراضی فوق آماده سازی شده است.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بینالود با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 4 هزار نفر در این شهر سکونت دارند افزود: براساس آمار موجود در حال حاضر نزدیک به 4 هزار نفر به صورت مستقیم در بخش مشغول به کار هستند که با توجه به احداث 63 واحد دیگر در زمینه های مختلف تولیدی و صنعتی پیش بینی می شود جمعیت شاغل در سطح شهر و فاز صنعتی به 30 هزار نفر افزایش یابد.