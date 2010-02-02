ملکیان: آژانس عکس خبری مهر نقطه عطف حفظ حقوق عکاسان است

علیرضا ملکیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیر آژانس عکس خبری مهر گفت: "جای یک آژانس عکس حرفهای در ایران خالی بود تا بتواند جوابگوی متقاضیان داخلی و خارجی باشد. برخی خبرگزاریهای خارجی که نمایندگانی در ایران ندارند عکسهای مورد نظر خود را به صورت انفرادی و موردی از عکاسان انفرادی و آزاد تهیه میکنند در حالی که اگر یک آژانس عکس خبری داشته باشیم به راحتی میتوان این جنبه از نیازهای آژانسهای خارجی را تامین کرد. به نظر من این اقدام خبرگزاری مهر در ایجاد آژانس عکس خبری میتواند گام مهمی در رونق و رشد خرید و فروش عکس باشد."
وی سپس به نبود زمینههای لازم برای خرید و فروش عکس در کشور اشاره کرد و گفت: امروزه خبرگزاریها و مطبوعات در کنار پوشش اخبار از عکس نیز استفاده میکنند که نشاندهنده جایگاه ویژه عکاسی در رسانههای ما است. در گذشتههای دور مطبوعات اهمیت چندانی به عکس نمیدادند و یکسری عکسهای کلیشهای از مراسم رسمی چاپ میکردند ولی به تدریج که مطبوعات و خبرگزاریها به اهمیت عکس پی بردند و متوجه شدند گاهی یک عکس میتواند اطلاع رسانی بیشتری از یک خبر داشته باشد سعی کردند عکاسانی را به خدمت بگیرند که بتوانند این بخش از اطلاعرسانی را به نحو مناسب داشته باشند.
ملکیان در مورد روند فروش عکس در کشور گفت: در گذشته اولین خبرگزاری کشور صرفا به این کار میپرداخت و عکسهایی را تولید میکرد که مطبوعات و نشریهها برای استفاده از آنها هزنیهای پرداخت میکردند ولی به تدریج که خبرگزاریهای غیردولتی و نیمه خصوصی بوجود آمدند عکسها روی خروجی آنها قرار گرفت که رایگان در اختیار دیگران قرار می گرفت. این قضیه موجب شد تا امروز کمتر شاهد باشیم رسانههای ما برای استفاده از عکس به خبرگزاریها یا عکاسان هزنیهای پرداخت کنند.
معاون سابق مطبوعاتی در ادامه رواج خرید و فروش آثار هنری را نیازمند زمان دانست: ما تاکنون آژانس عکسی که در برخی از کشورها وجود دارد نداشتهایم که به تولید و فروش عکس بپردازد. تاسیس آژانس عکس خبری مهر میتواند نقطه عطفی برای شروع این کار باشد اما نباید فراموش کنیم که این موضوع نیازمند زمان است.
وی افرود: یکی از کارهای دیگری که این آژانس عکس خبری مهر میتواند انجام دهد این است که عکسهای اختصاصی تولید کند که کمتر در سایتهای عکاسی و خبرگزاریها دیده میشوند تا به این روش انگیزه خریداران و رسانهها برای خرید این عکسها جلب شود.
