مازندران در تورنمنت بین المللی هندبال ساحلی عمان شرکت می کند

خسرو ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: این دعوتنامه رسمی از سوی کنفدراسیون هندبال آسیا گذشته امروز به فدراسیون هندبال کشورمان ارسال و از سوی فدراسیون به هیئت هندبال مازندران ارسال شد.

وی افزود: مقرر شد از سوی فدراسیون هندبال کشورمان، تیم هندبال ساحلی مازندران به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به تورنمنت عمان اعزام شود.

رئیس هیئت هندبال مازندران، زمان برگزاری این مسابقات را اواخر فروردین ماه سال اینده اعلام و اضافه کرد: در این مسابقات تیم های ملی کویت، پاکستان، عمان (میزبان جام) و مازندران (نماینده ایران) با هم رقابت می کنند.

ابراهیم زاده با با بیان اینکه بزودی از سوی کمیته فنی هیئت هندبال مازندران، تیم اعزامی به این مسابقات معرفی و انتخاب خواهد شد، گفت: پیش از اعزام تیم به کشور عمان، اردوی آماده سازی این تیم در جنوب به علت تشابه آب و هوایی با عمان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: این هیئت همچنین در پی جذب اسپانسر مالی خوب برای اعزام تیم مازندران به این تورنمنت است.

رئیس هیئت هندبال مازندران، کسب دوره قهرمانی، نائب قهرمانی و مقام های برتر در 9 دوره از برگزاری مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی کشور برای تیم مازندران را از مهمترین دلایل انتخاب تیم مازندران برای شرکت در تورنمنت کشور عمان بیان کرد.

ابراهیم زاده خاطرنشان کرد: خوشبختانه تیم مازندران توانسته بازیکنان خوب و مستعدی را به سایر تیم های هندبال ساحلی کشور معرفی کند.

وی موقعیت و شرایط مازندران را در توسعه رشته ورزشی هندبال ساحلی را مناسب و ایده ال خواند.