هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی کشور در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این همایش با هدف ارتقای جایگاه اقتصاد کشاورزی در ایران و تعامل و آشنایی مسئولان اجرایی ذیربط با خدمات اقتصاد کشاورزی و نقش برنامه ریزی آن در تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار خواهد شد.

بنابراعلام دبیرخانه این کنفرانس تاکنون حدود 643 چکیده مقاله و 391 مقاله کامل به دبیرخانه این همایش ارسال شده که از این تعداد 200 مورد به صورت پوستر و 60 مقاله به شکل سخنرانی ارائه می شود.

توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، سیاستهای راهبردی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی، بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی، کشاورزی و محیط زیست، مدیریت منابع آب و بحران خشکسالی ، تشکل ها و اقتصاد کشاورزی ، بیمه محصولات کشاورزی، توسعه و امنیت، بهره وری و اشتغال در بخش کشاورزی و تامین مالی بخش کشاورزی از محورهای هفتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران است.

علاقمندان برای شرکت در این کنفرانس و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس دبیرخانه به نشانی کرج، خیابان چمران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (دانشگاه تهران)، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دبیرخانه هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران مراجعه کنند.

هفتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران چهاردهم و پانزدهم بهمن ماه سال جاری با حضور رئیس کمیسون کشاورزی و منابع طبیعی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار می شود.