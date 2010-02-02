۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۹

با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی؛

هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی کشور در کرج برگزار می شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی با همکاری انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و قطب علمی "مطالعات استراتژی توسعه بخش کشاورزی" گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران در کرج برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این همایش با هدف ارتقای جایگاه اقتصاد کشاورزی در ایران و تعامل و آشنایی مسئولان اجرایی ذیربط با خدمات اقتصاد کشاورزی و نقش برنامه ریزی آن در تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار خواهد شد. 

بنابراعلام دبیرخانه این کنفرانس  تاکنون حدود 643 چکیده مقاله و 391 مقاله کامل به دبیرخانه این همایش ارسال شده که از این تعداد 200 مورد به صورت پوستر و 60 مقاله به شکل سخنرانی ارائه می شود. 

توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، سیاستهای راهبردی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی، بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی، کشاورزی و محیط زیست، مدیریت منابع آب و بحران خشکسالی ، تشکل ها و اقتصاد کشاورزی ، بیمه محصولات کشاورزی، توسعه و امنیت، بهره وری و اشتغال در بخش کشاورزی و تامین مالی بخش کشاورزی از محورهای هفتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران است.

علاقمندان برای  شرکت در این کنفرانس و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس دبیرخانه به نشانی کرج، خیابان چمران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (دانشگاه تهران)، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دبیرخانه هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران مراجعه کنند.

هفتمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران چهاردهم و پانزدهم بهمن ماه سال جاری با حضور رئیس کمیسون کشاورزی و منابع طبیعی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار می شود.

