  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۲۱

اورلاندو بلوم در یک فیلم مستقل بازی می‌کند

اورلاندو بلوم در یک فیلم مستقل بازی می‌کند

اورلاندو بلوم بازیگر آمریکایی به پروژه سینمایی مستقل "پزشک خوب" پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر از هالیوود ریپورتر بلوم در این فیلم به جمع بازیگرانی چون مایکل پنا ،تروی گریتی ،کورتنی فورد ،تاراجی پی هنسن ، راب مارو و جی کی سیمونز اضافه شد.

بلوم علاوه بر نقش آفرینی ، تهیه کنندگی این فیلم که به کارگردانی لنس دیلی ساخته خواهد شد را بر عهده دارد.

جان انبام فیلمنامه "پزشک خوب" را نوشته که تریلری به سبک آشنای سینمای آلفرد هیچکاک است و داستان پزشکی را روایت می‌کند که می کوشد بر بیماران و همکاران خود تاثیر مثبتی بگذارد.

فیلمبرداری " پزشک خوب" هفته آینده در لس آنجلس آغاز خواهد شد.
کد مطلب 1028502

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها