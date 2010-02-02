به گزارش خبرنگار مهر از هالیوود ریپورتر بلوم در این فیلم به جمع بازیگرانی چون مایکل پنا ،تروی گریتی ،کورتنی فورد ،تاراجی پی هنسن ، راب مارو و جی کی سیمونز اضافه شد.



بلوم علاوه بر نقش آفرینی ، تهیه کنندگی این فیلم که به کارگردانی لنس دیلی ساخته خواهد شد را بر عهده دارد.



جان انبام فیلمنامه "پزشک خوب" را نوشته که تریلری به سبک آشنای سینمای آلفرد هیچکاک است و داستان پزشکی را روایت می‌کند که می کوشد بر بیماران و همکاران خود تاثیر مثبتی بگذارد.



فیلمبرداری " پزشک خوب" هفته آینده در لس آنجلس آغاز خواهد شد.

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