آب رسانی سیار به 46 هزار و 822 نفر روستانشین در کرمان

مجید جمالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با وجود اقدامات وسیع صورت گرفته در استان کرمان بخصوص در سالهای اخیر به دلیل محرومیت شدشد منطقه در حال حاضر هزار و 149 روستا به وسیله 29 تانکر ملکی و 35 تانکر اجاره ای آب رسانی می شوند.

وی افزود: در این روستاها بالغ بر 46 هزار و 822 نفر روستانشین در مناطق مختلف استان زندگی می کنند که از شبکه آب آشامیدنی سالم بی بهره هستند و باید برای حل مشکل این مناطق برنامه ریزی شود.

جمالی زاده گفت: برای حل این مشکل و تامین آب این مردم با استفاده از آب لوله کشی سالم به بیش از دو میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که در این راستا باید مسئولان همکاری لازم را انجام دهند.

جمالی زاده با اشاره به ادامه خشکسالی و مشکل در تامین آب شبکه لوله کشی برخی مناطق بخصوص در جنوب کرمان عنوان کرد: به دلیل کمبود منابع آبی به ناچار به این روستاها نیز به صورت سیار آب رسانی می شود.

وی با اشاره به کمبود اعتبار در این بخش افزود: برای حل مشکل آب مناطقی که لوله کشی آب ندارند نیز باید اعتبار لازم اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: در برخی مناطق نیز لوله کشی دچار فرسودگی شده است و عمری بالای 25 سال دارند که باید با تخصیص بودجه بازسازی اساسی شوند.

